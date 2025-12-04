El desgarrador mensaje que anticipó la tragedia de una pareja argentina en España

oriana-celebrando-el-cumpleanos-de-su-pequeno-hijo-EZGQPZRURBDMLKI2IQKLIRAPHM Oriana junto a su hijo de dos años.

El cadáver de Oriana presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, mientras que Leandro fue hallado ahorcado en el balcón del mismo departamento.

La tragedia causó conmoción en la comunidad española y también en Córdoba, la provincia natal de la pareja. En sus redes sociales, Oriana mostraba su vida en Alicante, su amor por su hijo y su fanatismo por el club de fútbol Talleres.

Amigos y familiares compartieron fotos de la joven con su hijo y mensajes de despedida. Uno de sus hermanos escribió: “Decime que no es cierto, decime que solo es una pesadilla… No te dejaste ni decirte cuánto realmente te amo. Me arrepiento tanto de no haberte dicho la última vez cuánto te amaba”.

Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante y otros municipios de la Comunidad Valenciana guardaron tres minutos de silencio frente a los edificios municipales como muestra de repudio y homenaje a Oriana.