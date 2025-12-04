El desgarrador mensaje que anticipó la tragedia de una pareja argentina en España
Sigue la conmoción por el femicidio de una joven cordobesa de 29 años en su departamento del barrio Carolinas Altas, en Alicante.
Oriana Rojas, la joven cordobesa asesinada en España.
“Tu hermana y yo estamos muertos”. Con ese mensaje, el femicida de Oriana Rojas, la joven cordobesa de 29 años que fue asesinada este martes en España, adelantó la trágica escena que la Policía encontraría minutos después en su departamento del barrio Carolinas Altas, en Alicante. El destinatario fue el hermano de la víctima.
Oriana fue asesinada a puñaladas por su pareja, Leandro, de 34 años, en el mismo departamento que compartían. Tras cometer el crimen, el agresor se suicidó ahorcándose en el balcón del piso.
La pareja llevaba cuatro años viviendo en España y tenía un hijo de 2 años, quien en ese momento se encontraba en la guardería. Según fuentes policiales, Oriana había decidido poner fin a la relación tras meses de conflictos y desgaste emocional, sin que existieran denuncias previas por violencia de género.
Según informaron El Doce TV y La Voz, medios cordobeses, el hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que el hermano acudiera al departamento tras recibir el mensaje. La Policía española constató que el agresor actuó de forma inmediata tras enviar la notificación.
El cadáver de Oriana presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, mientras que Leandro fue hallado ahorcado en el balcón del mismo departamento.
La tragedia causó conmoción en la comunidad española y también en Córdoba, la provincia natal de la pareja. En sus redes sociales, Oriana mostraba su vida en Alicante, su amor por su hijo y su fanatismo por el club de fútbol Talleres.
Amigos y familiares compartieron fotos de la joven con su hijo y mensajes de despedida. Uno de sus hermanos escribió: “Decime que no es cierto, decime que solo es una pesadilla… No te dejaste ni decirte cuánto realmente te amo. Me arrepiento tanto de no haberte dicho la última vez cuánto te amaba”.
Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante y otros municipios de la Comunidad Valenciana guardaron tres minutos de silencio frente a los edificios municipales como muestra de repudio y homenaje a Oriana.