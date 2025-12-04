¿Paro de colectivos?: qué puede pasar con el transporte después de la advertencia de la UTA

unión de tranviarios automotor

Sin embargo, fuentes de las Cámaras de Transporte señalaron que la "gran mayoría de las empresas acordaron con UTA con lo cual el panorama está bastante controlado, salvo alguna empresa puntual, la gran mayoría va a estar funcionando mañana sin problema". Además, aseguraron que el servicio de transporte de pasajeros estaría garantizado "por la publicación del ajuste de subsidios efectuada en el día de la fecha".

Qué líneas no circularían

El paro duraría, en principio, 24 horas, y hay al menos 100 líneas nacionales afectadas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense, entre ellas están las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 24.