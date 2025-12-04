En vivo Radio La Red
¿Paro de colectivos?: qué puede pasar con el transporte después de la advertencia de la UTA

El reclamo de la UTA por el pago de los salarios de noviembre y el aguinaldo sumó tensión con la advertencia de una retención de tareas desde la medianoche. Las empresas aseguran que habrá transporte con normalidad.

Leé también Detuvieron a 3 menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza
Detuvieron a tres menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza.

"La UTA ratifica de no verificarse el cobro de la totalidad del salario del mes de noviembre pasado, decide a partir de las 00 del viernes 5 de diciembre se dispondrá la retención de tareas en aquellas empresas que no hayan cumplido, y hasta tanto no se haya percibido el salario", indicó el comunicado del gremio.

Además, reclamaron que el "salario es el esfuerzo diario con lo que hemos cumplido nuestras obligaciones laborales y constituye el sustento directo de nuestras familias", y con esa justificación, exigieron el "inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando sino se cumple con este derecho esencial".

"Instamos a las autoridades gobernantes a que utilicen los medios legales y administrativos para evitar situaciones que alteran la paz social, afectando a nuestros compañeros y a la población en general", agregaron.

Sin embargo, fuentes de las Cámaras de Transporte señalaron que la "gran mayoría de las empresas acordaron con UTA con lo cual el panorama está bastante controlado, salvo alguna empresa puntual, la gran mayoría va a estar funcionando mañana sin problema". Además, aseguraron que el servicio de transporte de pasajeros estaría garantizado "por la publicación del ajuste de subsidios efectuada en el día de la fecha".

Qué líneas no circularían

El paro duraría, en principio, 24 horas, y hay al menos 100 líneas nacionales afectadas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense, entre ellas están las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 24.

