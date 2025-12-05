El furioso descargo de Nicole Neumann contra sus vecinos por los carpinchos: "Váyanse..."
La modelo usó sus redes para relatar el incómodo episodio que vivió en su country y se plantó con firmeza como defensora de los animales en medio de la eterna controversia del delta. Aquí, la palabra de Nicole Neumann.
Fiel a su perfil de activista y siempre alerta a lo que ocurre en su entorno, Nicole Neumann reaccionó con fuerza al escuchar comentarios vecinales sobre los carpinchos. A través de varias historias en Instagram, la modelo explicó que la situación la llevó a reflexionar a fondo sobre cómo convivir de manera responsable con la fauna que habita su barrio.
“Buen día. Bueno, mientras hago mi rutina de skincare les quería contar que anteayer venía andando en bicicleta con Cruz y, de golpe, una señora que salía del house se da vuelta y le dice a otro señor que venía caminando: ‘Ay, ¿qué vamos a hacer con los carpinchos? ¿Ya pensaron en eso?’. Yo casi salto, pero dije: ‘No, estoy con el bebé’”, fue el comienzo del relato de la rubia admitiendo su primer impulso de interrumpir la conversación.
Al tiempo que continuó explicando por qué optó por mantenerse al margen y no debatir con su vecina. “Dije ‘no sé, no me voy a poner a pelear’. Pero después me quedé pensando que lo habrá dicho porque es de las que los defiende, entonces menos mal que no salté ahí. Pero, si fuera de las que los quieren erradicar de la zona, pienso que si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos, primero y principal, son parte de la naturaleza, pero porque además estaban primero que nosotros, era su hábitat“, explicó.
Al tiempo que expuso su defensa de los carpinchos: “Esto era tipo pantano. Entonces, si uno viene a invadir, a construir arriba, no podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho porque los pusieron en la Tierra igual que a nosotros para vivirla y disfrutarla, tanto o más que nosotros”.
“Básicamente, si no podés convivir con empatía y amorosidad con ellos, por lo menos que no los maltraten o no los quieran retirar de su casa por la codicia del humano. Y si no, andate a otra zona donde no hayan animales si no los disfrutás. Porque para mí, para mis hijos, para la gente que viene de visita, son hasta una atracción del paisaje. Tipo: ‘Ay, mirá qué lindo los carpinchos con su familia’. Es como un plus de estar en un lugar con verde, de naturaleza. Y si no, no sé, andate vos a un lugar cerrado, donde no hayan animales, donde no haya pájaros... La verdad que eso me parece espantoso. ¿Y qué educación, además, le da esa gente a sus hijos? Cero empatía, cero respeto por otros seres vivos”, disparó visiblemente molesta.
Pero eso no fue todo. Porque luego de un rato volvió a sus Instagram Stories para continuar con su catarsis. Allí admitió que aquel comentario seguía rebotando en su cabeza, incluso durante su rutina de entrenamiento diario y posterior ducha. “Porque yo pienso en mis plantitas, en mi huerta. Pero, ¿qué sentirán y pensarán ellos de que se están quedando sin casa, sin refugio, sin poder salir de los lagos y sin alimento? Cruzan y los atropellan. Es una locura, realmente, de un egocentrismo y cero empatía que me preocupa enormemente que haya tanta en este mundo”, se preguntó al tiempo que reflexionó abiertamente sobre el tema.
Fue allí que hasta se animó a proponer soluciones concretas: “Si te mudás a un lugar donde sabés que hay carpinchos, hacé una huertita en altura o plantá tus plantas con protección, pero no la destrucción de todo y de todos”.
Por último, Nicole Neumann dejó en claro que la educación ambiental y el ejemplo son clave. “¿Qué piensa esta gente? ¿Piensa? El día de mañana, si no hay más árboles, no hay abejas que polinicen, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a respirar? ¿A dónde se van a mudar en ese caso, no? Porque ahora podés elegir mudarte a otro barrio. Pero, ‘hola, ¿qué tal?’. ‘Planeta B’ no hay, por lo menos en el corto tiempo no hay”, sentenció firme.
