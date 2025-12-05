El furioso descargo de Nicole Neumann contra sus vecinos por los carpinchos: "Váyanse..."

Embed

“Básicamente, si no podés convivir con empatía y amorosidad con ellos, por lo menos que no los maltraten o no los quieran retirar de su casa por la codicia del humano. Y si no, andate a otra zona donde no hayan animales si no los disfrutás. Porque para mí, para mis hijos, para la gente que viene de visita, son hasta una atracción del paisaje. Tipo: ‘Ay, mirá qué lindo los carpinchos con su familia’. Es como un plus de estar en un lugar con verde, de naturaleza. Y si no, no sé, andate vos a un lugar cerrado, donde no hayan animales, donde no haya pájaros... La verdad que eso me parece espantoso. ¿Y qué educación, además, le da esa gente a sus hijos? Cero empatía, cero respeto por otros seres vivos”, disparó visiblemente molesta.

Pero eso no fue todo. Porque luego de un rato volvió a sus Instagram Stories para continuar con su catarsis. Allí admitió que aquel comentario seguía rebotando en su cabeza, incluso durante su rutina de entrenamiento diario y posterior ducha. “Porque yo pienso en mis plantitas, en mi huerta. Pero, ¿qué sentirán y pensarán ellos de que se están quedando sin casa, sin refugio, sin poder salir de los lagos y sin alimento? Cruzan y los atropellan. Es una locura, realmente, de un egocentrismo y cero empatía que me preocupa enormemente que haya tanta en este mundo”, se preguntó al tiempo que reflexionó abiertamente sobre el tema.

Fue allí que hasta se animó a proponer soluciones concretas: “Si te mudás a un lugar donde sabés que hay carpinchos, hacé una huertita en altura o plantá tus plantas con protección, pero no la destrucción de todo y de todos”.

Por último, Nicole Neumann dejó en claro que la educación ambiental y el ejemplo son clave. “¿Qué piensa esta gente? ¿Piensa? El día de mañana, si no hay más árboles, no hay abejas que polinicen, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a respirar? ¿A dónde se van a mudar en ese caso, no? Porque ahora podés elegir mudarte a otro barrio. Pero, ‘hola, ¿qué tal?’. ‘Planeta B’ no hay, por lo menos en el corto tiempo no hay”, sentenció firme.

Nicole Neumann y Cruz

Qué look eligió Nicole Neumann para celebrar sus 45 años

El pasado 31 de octubre Nicole Neuman cumplió 45 años y lo celebró en medio de su gran momento personal junto a Manu Urcera y la nueva familia que conformó junto a sus cuatro hijos -Indiana, Allegra y Sienna Cubero, y el pequeño Cruz Urcera-.

Nicole Neumann 1

Fue así que la modelo lo celebró en familia y con su grupo de amigas más cercanas. Este año, Nicole dejó atrás los festejos diurnos y eligió un encuentro bajo las luces de la noche. Así, desde sus redes compartió momentos de una cena íntima cargada de risas, brindis y una energía muy especial entre los invitados.

Nicole Neumann 2

"¡Otra vuelta al Sol y agradecer!!! la familia, los amigos, los amigos que son familia. Gracias vida!!!! Fueron 24 hs de festejo!!!!", escribió Nicole junto a un carrete de fotos que compartió en sus perfil de Instagram para mostrar parte de la intimidad del festejo que comenzó el horas antes del comienzo de su cumpleaños.

Nicole Neumann 4

Resueltas por completo las diferencias con la mayor de sus hijas, se la pudo ver a Indiana súper cariñosa con su mamá, quien junto a sus hermanas acompañaron a la modelo en el momento de soplar la velita de la particular torta que eligió para la llegada de sus 45 años: un corazón de chocolate con detalles en blanco y dorado con un enorme ojo en el centro, que simboliza el "tercer ojo", tan característico en la cultura turca.

Nicole Neumann 5