Astrología: Saturno en Piscis es el tránsito que redefine tu mundo emocional

Desde marzo de 2023 y hasta febrero de 2026, Saturno transita el signo de Piscis, marcando un ciclo de madurez interior. Saturno, conocido como el planeta del tiempo y la estructura, representa los límites, la responsabilidad y la construcción. En cambio, Piscis simboliza la entrega, la espiritualidad y la disolución del ego. Su combinación propone una alquimia entre lo tangible y lo invisible.