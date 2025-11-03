Astrología: Arcángel Uriel y el Fuego Dorado – 4 signos que se iluminan con nueva pasión

El rayo dorado te pide claridad sin culpa. Si algo ya no vibra, soltarlo no es pérdida: es hacer lugar para lo que sí encaja con tu luz actual. En lo emocional, podés sentirte más intuitivo, con momentos de eureka y lucidez.

Si te cuesta ver el rumbo, pedile a Uriel que te muestre el paso siguiente. Una frase clave: “Guíame con tu luz dorada hacia lo que es para mí.”

image Uriel enciende la chispa que convierte la idea en camino. Foto: Astrología, Signos.

Iluminación no es perfección, es presencia

Uriel trabaja con la energía de la mente y el corazón alineados. Su tránsito te invita a actuar desde la claridad interior, sin sobrepensar. Puede que surja una oportunidad laboral o creativa inesperada; confiá en tu intuición.

Signos más influenciados

Géminis – Uriel aclara tus ideas y te da enfoque: lo que antes era ruido, hoy es mapa.

Virgo – El rayo dorado ordena tu propósito y renueva tu entusiasmo por crear.

Libra – Te ayuda a equilibrar mente y emoción, encontrando belleza en la acción simple.

Acuario – Uriel despierta tu genio colectivo: proyectos con impacto, luz y colaboración.

Cuando la mente se calma, la intuición habla

Estos días, escribí tus ideas, tus sueños, aunque no parezcan “realistas”. El fuego dorado de Uriel convierte lo imaginado en posible.

Podés meditar unos minutos al amanecer, visualizando una llama dorada en tu plexo solar. Dejá que esa luz se expanda por tu cuerpo y te inspire sin esfuerzo.

Preguntas frecuentes:

¿Qué simboliza el Rayo Dorado de Uriel?

Sabiduría interior, claridad, y acción desde el alma. Es la luz que guía sin imponer.

¿Cómo invocar su energía?

Prendé una vela dorada o amarilla y pedí inspiración con humildad: “Muéstrame el próximo paso con tu fuego dorado.”

¿Qué puedo esperar de este tránsito?

Revelaciones, inspiración creativa, y la sensación de que el universo te sopla pistas nuevas.