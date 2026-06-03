Astrología: Venus en tensión a los Nodos Lunares te obliga a revisar tus alianzas y finanzas este miércoles

Los signos que enfrentan la revisión económica de la jornada

Los signos fijos y cardinales (Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, Aries y Libra) serán los que sientan con mayor intensidad este tironeo cósmico entre el pasado y el futuro financiero. Es un miércoles clave para que auditen sus contratos de servicios independientes, revisen sus cuentas bancarias y dejen de posponer las conversaciones serias sobre división de ganancias o comisiones con socios.

Por su parte, los signos de aire y fuego lograrán sortear la tensión venusina utilizando su elocuencia natural para plantear nuevas condiciones de trabajo que resulten más equitativas. No veas esta cuadratura como un freno, sino como una auditoría astral necesaria para limpiar el camino. Acordate de que para recibir la abundancia del Nodo Norte, primero hay que animarse a soltar los vicios financieros del pasado. Poné tus cuentas en orden hoy y el cielo respaldará tu evolución material.

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