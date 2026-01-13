Astrología y martes 13: ¿realmente atrae la mala suerte o es solo un mito?

En gran parte del mundo hispano, el martes 13 está asociado a la mala suerte. La frase “martes 13, no te cases ni te embarques” se repite desde hace siglos y forma parte del imaginario colectivo.
Superstición, astrología y cultura popular: por qué el martes 13 tiene tan mala fama y qué dice el cielo.
El martes 13 mezcla superstición y energía planetaria. Foto: Astrología.
Sin embargo, esta creencia no nace de la astrología, sino de una mezcla de factores culturales, históricos y religiosos. Para la astrología, ningún día es “maldito” por naturaleza.
El martes está regido por Marte, el planeta de la acción, el conflicto y la energía pura. Marte impulsa a actuar, a decir lo que se piensa y a enfrentar situaciones pendientes. Por eso, los martes suelen sentirse más activos o tensos.
Cuando esta energía se combina con el número 13, el resultado es un día que empuja a cambiar, cortar o transformar.
Lejos de ser negativo, el 13 simboliza transformación. Representa el fin de una etapa y el inicio de otra. Es un número que incomoda porque obliga a salir de lo conocido.
Por eso, muchas culturas lo cargaron de miedo: el cambio siempre genera resistencia.
Astrológicamente, no pasan “cosas malas” porque sea martes 13, sino que se activa una energía que acelera procesos. Situaciones estancadas se destraban, conversaciones incómodas salen a la luz y decisiones pendientes se vuelven urgentes.
Si uno va distraído o con miedo, puede sentirse caótico. Si se actúa con conciencia, puede ser liberador.
La clave es no entrar en el juego del miedo. Evitar discusiones innecesarias, escuchar antes de reaccionar y usar el día para ordenar, limpiar y cerrar ciclos es lo más recomendable.
No hace falta quedarse en casa ni evitar planes, solo estar un poco más atentos.
Hoy el martes 13 también vive en memes, redes sociales y chistes virales. La astrología propone resignificarlo: no como un día de mala suerte, sino como una oportunidad para mover lo que estaba quieto.
¿El martes 13 es peligroso?
No más que cualquier otro día.
¿Conviene quedarse en casa?
No, conviene estar atentos.
¿El 13 es negativo en astrología?
No, representa cambio y evolución.
Cierre
El martes 13 no trae mala suerte: trae movimiento. Y cuando algo se mueve, siempre existe la posibilidad de crecer.