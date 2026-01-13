En vivo Radio La Red
astrología
HORÓSCOPO

Astrología y martes 13: ¿realmente atrae la mala suerte o es solo un mito?

Superstición, astrología y cultura popular: por qué el martes 13 tiene tan mala fama y qué dice el cielo.

El martes 13 mezcla superstición y energía planetaria. Foto: Astrología.

Enero trae dudas profundas: por qué sentís que te cuesta tomar decisiones importantes, según la astrología
Fuente: Freepik

Sin embargo, esta creencia no nace de la astrología, sino de una mezcla de factores culturales, históricos y religiosos. Para la astrología, ningún día es “maldito” por naturaleza.

El martes está regido por Marte, el planeta de la acción, el conflicto y la energía pura. Marte impulsa a actuar, a decir lo que se piensa y a enfrentar situaciones pendientes. Por eso, los martes suelen sentirse más activos o tensos.

Cuando esta energía se combina con el número 13, el resultado es un día que empuja a cambiar, cortar o transformar.

Qué simboliza realmente el número 13

Lejos de ser negativo, el 13 simboliza transformación. Representa el fin de una etapa y el inicio de otra. Es un número que incomoda porque obliga a salir de lo conocido.

Por eso, muchas culturas lo cargaron de miedo: el cambio siempre genera resistencia.

Por qué el martes 13 se siente más intenso

Astrológicamente, no pasan “cosas malas” porque sea martes 13, sino que se activa una energía que acelera procesos. Situaciones estancadas se destraban, conversaciones incómodas salen a la luz y decisiones pendientes se vuelven urgentes.

Si uno va distraído o con miedo, puede sentirse caótico. Si se actúa con conciencia, puede ser liberador.

astrología-horóscopo-signos

Cómo atravesar el martes 13 sin superstición

La clave es no entrar en el juego del miedo. Evitar discusiones innecesarias, escuchar antes de reaccionar y usar el día para ordenar, limpiar y cerrar ciclos es lo más recomendable.

No hace falta quedarse en casa ni evitar planes, solo estar un poco más atentos.

El martes 13 en la cultura actual

Hoy el martes 13 también vive en memes, redes sociales y chistes virales. La astrología propone resignificarlo: no como un día de mala suerte, sino como una oportunidad para mover lo que estaba quieto.

FAQ

¿El martes 13 es peligroso?

No más que cualquier otro día.

¿Conviene quedarse en casa?

No, conviene estar atentos.

¿El 13 es negativo en astrología?

No, representa cambio y evolución.

Cierre

El martes 13 no trae mala suerte: trae movimiento. Y cuando algo se mueve, siempre existe la posibilidad de crecer.

