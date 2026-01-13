¿Quién inició el fuego en Chubut?: cuáles son las hipótesis que se analizan para hallar al responsable

incendios-chubut

El gobierno de Chubut anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información precisa y comprobable que permita identificar a los responsables de los incendios forestales que afectan a la región cordillerana

Giro en la investigación: la nueva hipótesis, una mujer

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Chubut, comisario general Andrés García, y el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, informaron que la investigación apunta ahora a un “conflicto intracomunitario de carácter familiar” ocurrido en una comunidad ubicada camino a Puerto Patriada.

De esta manera, descartaron las versiones que atribuían el incendio a mapuches, autodenominados mapuches y grupos terroristas, hipótesis que habían sido mencionadas incluso por autoridades nacionales y que circularon con fuerza en redes sociales.

Además, en X circulan posteos que le adjudicaban la responsabilidad a un soldado isreaelí a partir de la viralización de un video. Sin embargo, las imágenes fueron tomadas en Santa Cruz y la Justicia negó esa teoría.

El fiscal explicó que una mujer de la zona habría quedado excluida de la comunidad, lo que derivó en discusiones y enfrentamientos con otros pobladores. “La disputa habría escalado con el tiempo y, de acuerdo a los testimonios recolectados, esta mujer podría estar vinculada con el inicio del fuego”, señaló.

Entre los datos que sostienen esa línea, Díaz Mayer reveló que la sospechosa fue vista descendiendo del lugar con camionetas cargadas, realizando lo que describió como una mudanza completa. “Las camionetas serían de esta mujer que no fue aceptada dentro de la comunidad”, detalló.

Asimismo, fue categórico al descartar cualquier vínculo con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Esa línea está totalmente descartada. No es por ese lado la investigación”, afirmó, en línea con lo expresado por el gobernador Torres.

Por otro lado, la Justicia de Chubut confirmó que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada fue iniciado de manera intencional y difundió una imagen clave que permitió descartar cualquier hipótesis accidental

Allanamientos y pruebas

Las autoridades indicaron que la comunidad involucrada está asentada desde hace años en la zona, aunque no se precisó la situación legal de las tierras. Durante los allanamientos realizados, se secuestraron teléfonos celulares, considerados clave para avanzar en la causa, y también se hallaron estupefacientes.

“Lo que nos interesa puntualmente es el secuestro de los celulares para buscar evidencia digital que pueda tener relación directa con el incendio”, explicó el fiscal. Los dispositivos permanecen incautados y a la espera de autorización judicial para su apertura.