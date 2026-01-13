Explosivo ida y vuelta entre María Fernanda Callejón y Martín Salwe por supuestas actitudes de bullying

Más adelante, Callejón aclaró que le guarda afecto a Salwe y recordó los programas que compartieron: Corte y confección y El Hotel de los Famosos. El cronista respondió: "Es mutuo, por eso me sorprendió lo del bullying".

La actriz reafirmó su postura: "Yo lo sentí así. Yo hace tiempo que elegí ya no encajar más con nadie. Chicos, 2026. Yo me priorizo, me cuido, todo el mundo puede decir barbaridades de mí y resulta que ahora, que estoy en un panel, me siento libre, estoy cómoda, me divierto, como lo hice siempre a todos los lugares donde fui".

Sobre el último ciclo que compartieron, Callejón agregó: "Era un programa para joder, siempre sentí tensión, siempre traté de ponerle el 100 y la verdad me terminé dando cuenta que yo les incomodaba mucho a ustedes. De hecho, hoy, permitime dudar, como decíamos en el programa, de que alguien haya corrido de la bola de que me echaron. Yo no creo que hayas sido vos. Si ustedes juegan al juego de decir del otro lo que quieren o lo que piensan, yo también. Dejame opinar porque tengo 59 años".

Salwe intentó bajar el tono: "A mí lo único que me molestó fue la palabra que utilizaste, nada más". Pero Callejón se mantuvo firme: "Es que me sentí bullineada". El cronista retrucó: "Después yo te invito a que vos leas la definición de bullying y te fijes si condice con esa definición".

Por último, Callejón sumó una reflexión sobre su personalidad: "Yo entiendo y me hago cargo de mis actos y de que soy intensa, pero está muy mal visto ser intensa. Bueno, yo soy así, a mí la intensidad me salvó la vida muchas veces".

Por qué María Fernanda Callejón explotó y apuntó contra Ángel de Brito

El cruce entre María Fernanda Callejón y Ángel de Brito viene de larga data. La participación de la actriz como panelista en LAM (América TV) dejó tensiones sin resolver, y el vínculo se deterioró aún más cuando ella se refirió en términos negativos al ciclo televisivo.

Tiempo después, un móvil cargado de tensión —que Callejón abandonó de manera repentina— provocó la reacción inmediata del conductor, quien calificó la situación como “un loco” y criticó con dureza su comportamiento. Desde ese momento, los choques entre ambos se repiten con frecuencia en la esfera pública.

En este contexto, el escándalo de Luciano Castro y los audios que confirmarían su infidelidad a Griselda Siciliani volvió a ponerlos frente a frente. Todo se originó cuando Callejón cuestionó a Sabrina Rojas por sus dichos sobre el tema, y De Brito salió en defensa de su amiga, lo que encendió nuevamente la disputa con su histórica rival.

Así, María Fernanda Callejón arremetió sin filtro contra el conductor de LAM desde La mañana con Moria (El Trece): "Este señor trata de instalar permanentemente que soy mala persona, mala compañera, fracasada y gagá. Eso es misoginia y además, sos violento conmigo porque decís que no valgo un peso. ¿Quién sos para desvalorizarme?".

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. A medida que avanzaba, su tono se volvía más fuerte y recordó episodios de su carrera: "Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños cuando yo trabajaba en Enamorarte y vos estabas llegado de Azul TV, te abrí las puertas de par en par por pedido de mi peinador. Cuando Fort te quería destrozar, contando cosas tremendas, te defendí. No me vengas con esto".

Por último, Callejón fue más allá y acusó a De Brito de intentar silenciarla. "Me enteré que pediste que Moria me calle... No me calla nadie a mi. Llamame, hablemos y dejate de joder conmigo. No sé qué te pasa porque yo no te hice nada", cerró con firmeza. Ahora la incógnita es si Ángel de Brito responderá a este nuevo ataque.