Aseguran que Griselda Siciliani ya tiene otro amor tras la infidelidad de Luciano Castro: “Es más joven”

Con una frase tajante, Pitty puso el foco en lo que Castro debería cambiar de ahora en más. “Si él considera que ella es su gran amor, tiene que dejar de hacer lo viejo”, sentenció, en un contexto que ya no es el mismo para el ex de Sabrina Rojas, quien atraviesa un momento clave con competencia en el plano sentimental. En ese clima, una revelación sorpresiva sacudió la mesa.

La bomba explotó en pleno aire cuando la numeróloga anticipó que Griselda no estaría tan sola como muchos creían. “¡A Griselda le viene un nuevo candidato!”, advirtió, antes de detallar que se trata de alguien con historia previa entre ellos, “una persona con la que ya tuvo algo, es medianamente joven, a lo mejor más joven que Luciano, que la va a estar rondando”.

Y para cerrar su vaticinio, Pitty fue por más al deslizar un giro inesperado: “Puede ser que ella se abra a una nueva oportunidad, nos vamos a sorprender. Vamos a ver en las próximas semanas…”. Así, la pregunta quedó flotando es: ¿se viene una pareja abierta?

Griselda Siciliani y Luciano Castro en un impasse - captura La mañana con Moria

Que decisión tomó Luciano Castro con Griselda Siciliani después de los escandalosos audios

Está claro que Luciano Castro quedó en el centro de la polémica luego de que trascendieran los audios que le envió a una joven danesa mientras se encontraba trabajando en Madrid hacia fines del año pasado. Frente al revuelo que se generó, el actor decidió dar la cara y reconocer su equivocación, además de manifestar el profundo arrepentimiento que atraviesa por la situación.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Castro se mostró visiblemente afectado por el impacto que el episodio tuvo en su vida personal y, sobre todo, en su relación sentimental. Con un tono sincero y cargado de emoción, expresó: “Me angustia de haber desilusionado a la persona que más amo en mi vida. Por supuesto que le dolió, no se enojó. Pero esto es algo que a la pareja la bastardea”. Sus palabras dejaron en claro que el dolor no solo pasa por la exposición pública, sino por la herida íntima que provocó.

El actor también hizo hincapié en los valores que sostienen su vínculo y en el error que siente haber cometido al no respetarlos. “Nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver. Lo que sí está claramente hablado es cuidame y te cuido y yo no lo hice en este caso”, afirmó, asumiendo la responsabilidad por sus actos. Y, sin filtros, sumó: “Estoy angustiadísimo y a mí como siempre me deja en un lugar muy meme, muy absurdo, me da mucha vergüenza”.

luciano castro 2

Lejos de minimizar lo ocurrido, Castro reconoció que se enfrenta a cuestiones personales que aún no logra dominar del todo. “Está claro que yo muchas cosas que tenía pensadas superadas o trabajadas hay algo que no lo puedo controlar a veces y es angustiante”, confesó, dejando entrever un proceso interno complejo y doloroso.

En ese mismo sentido, volvió a remarcar el peso de la culpa y el amor que siente por su pareja: “Estoy totalmente avergonzado. Hablo con mi novia y le digo ‘hola mi amor’ y me dice ‘hola guapo’. Me estoy haciendo cargo de algo que hice con el amor de mi vida, lo más importante que pude conseguir en el amor lo bastardee”. La frase resonó fuerte y evidenció el nivel de arrepentimiento que atraviesa.

Mientras tanto, en medio del escándalo mediático, Luciano Castro tomó una determinación contundente en redes sociales. En su último posteo desde la playa de Mar del Plata, el actor decidió desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores.

Con este gesto, el artista busca poner un freno a las repercusiones, evitar referencias constantes al contenido de los audios y preservar, en lo posible, su intimidad y su vínculo con Griselda Siciliani, en un momento que definió como especialmente angustiante.