Aseguran que Griselda Siciliani ya tiene otro amor tras la infidelidad de Luciano Castro: "Es más joven"
En medio del escándalo tras los audios que expusieron la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, ahora trascendió la tajante decisión de la actriz. Todos los detalles.
13 ene 2026, 13:03
No pasó ni una semana desde que Luciano Castro reconoció su engaño a Griselda Siciliani en España y el vínculo que se mostraba firme quedó al borde del quiebre. Mientras circulan mensajes y audios comprometedores, y algunas famosas aseguran que existieron “tiroteos” con el actor, ahora salió a la luz una información fuerte y sorpresiva que involucra directamente a la protagonista de Envidiosa (Netflix).
Este martes, Pitty La Numeróloga lanzó una contundente predicción en el programa de Moria Casán en la pantalla de El Trece sobre el futuro de los actores. Para la especialista, el vínculo atraviesa un “impasse”, una pausa necesaria para redefinir la relación. “Febrero es clave, van a tener un impasse; yo lo que veo en los números es que él tiene un número 2 que es un año para aprender a vivir de a dos”, remarcó.
Con una frase que dejó mucho para pensar —“después se encuentran y tienen una conversación” — Pitty abrió la puerta a una revelación inesperada. Acto seguido, aseguró que la actriz será buscada en breve por otro hombre, alguien conocido que reaparecerá en su vida en los próximos días.
Embed
Para Pitty La Numeróloga, el momento que atraviesa ella es de introspección total: “Un año 7, muy para adentro”, ideal para revisar elecciones y “barajar y dar de nuevo”. Sobre la pareja, no dudó en definirlos como “una pasión juntos”, aunque aclaró que “en esta nueva era se tienen que vincular desde otro lado”. “Es una pareja que se va transformando”, sentenció, mientras todo indica que en ese proceso empiezan a aparecer otras personas.
Con una frase tajante, Pitty puso el foco en lo que Castro debería cambiar de ahora en más. “Si él considera que ella es su gran amor, tiene que dejar de hacer lo viejo”, sentenció, en un contexto que ya no es el mismo para el ex de Sabrina Rojas, quien atraviesa un momento clave con competencia en el plano sentimental. En ese clima, una revelación sorpresiva sacudió la mesa.
La bomba explotó en pleno aire cuando la numeróloga anticipó que Griselda no estaría tan sola como muchos creían. “¡A Griselda le viene un nuevo candidato!”, advirtió, antes de detallar que se trata de alguien con historia previa entre ellos, “una persona con la que ya tuvo algo, es medianamente joven, a lo mejor más joven que Luciano, que la va a estar rondando”.
Y para cerrar su vaticinio, Pitty fue por más al deslizar un giro inesperado: “Puede ser que ella se abra a una nueva oportunidad, nos vamos a sorprender. Vamos a ver en las próximas semanas…”. Así, la pregunta quedó flotando es: ¿se viene una pareja abierta?
Que decisión tomó Luciano Castro con Griselda Siciliani después de los escandalosos audios
Está claro que Luciano Castro quedó en el centro de la polémica luego de que trascendieran los audios que le envió a una joven danesa mientras se encontraba trabajando en Madrid hacia fines del año pasado. Frente al revuelo que se generó, el actor decidió dar la cara y reconocer su equivocación, además de manifestar el profundo arrepentimiento que atraviesa por la situación.
En diálogo con Puro Show (El Trece), Castro se mostró visiblemente afectado por el impacto que el episodio tuvo en su vida personal y, sobre todo, en su relación sentimental. Con un tono sincero y cargado de emoción, expresó: “Me angustia de haber desilusionado a la persona que más amo en mi vida. Por supuesto que le dolió, no se enojó. Pero esto es algo que a la pareja la bastardea”. Sus palabras dejaron en claro que el dolor no solo pasa por la exposición pública, sino por la herida íntima que provocó.
El actor también hizo hincapié en los valores que sostienen su vínculo y en el error que siente haber cometido al no respetarlos. “Nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver. Lo que sí está claramente hablado es cuidame y te cuido y yo no lo hice en este caso”, afirmó, asumiendo la responsabilidad por sus actos. Y, sin filtros, sumó: “Estoy angustiadísimo y a mí como siempre me deja en un lugar muy meme, muy absurdo, me da mucha vergüenza”.
Lejos de minimizar lo ocurrido, Castro reconoció que se enfrenta a cuestiones personales que aún no logra dominar del todo. “Está claro que yo muchas cosas que tenía pensadas superadas o trabajadas hay algo que no lo puedo controlar a veces y es angustiante”, confesó, dejando entrever un proceso interno complejo y doloroso.
En ese mismo sentido, volvió a remarcar el peso de la culpa y el amor que siente por su pareja: “Estoy totalmente avergonzado. Hablo con mi novia y le digo ‘hola mi amor’ y me dice ‘hola guapo’. Me estoy haciendo cargo de algo que hice con el amor de mi vida, lo más importante que pude conseguir en el amor lo bastardee”. La frase resonó fuerte y evidenció el nivel de arrepentimiento que atraviesa.
Mientras tanto, en medio del escándalo mediático, Luciano Castro tomó una determinación contundente en redes sociales. En su último posteo desde la playa de Mar del Plata, el actor decidió desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores.
Con este gesto, el artista busca poner un freno a las repercusiones, evitar referencias constantes al contenido de los audios y preservar, en lo posible, su intimidad y su vínculo con Griselda Siciliani, en un momento que definió como especialmente angustiante.