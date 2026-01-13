El Gobierno elimina aranceles a celulares: desde cuándo y qué pasará con los precios

“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, advirtió el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares.

El año pasado, la UOM había lanzado un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción de electrónicos en las fábricas de Río Grande, en rechazo a las políticas oficiales. Desde el sindicato alertaron entonces que estas decisiones “afectan gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

Según el gremio, el régimen industrial fueguino representa el 78% de la economía local y la industria electrónica genera unos 8500 puestos de trabajo en la isla. Ese régimen fue creado en 1972 y, por ley, exime del pago de impuestos nacionales a las actividades productivas realizadas en Tierra del Fuego.

Qué pasará con los precios de los celulares

Con la eliminación total de aranceles, desde este 15 de enero los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. Hasta ahora, desde mediados de mayo, tributaban un 8%.

Desde el Gobierno nacional justificaron la medida al señalar que estos cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirán los precios de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Además, remarcaron que el objetivo central es estimular la competencia y que se refleje una baja de hasta el 30% en los precios al consumidor, aunque aclararon que no será automática y dependerá del comportamiento del mercado, la oferta y la demanda.