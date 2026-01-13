Llamadas de números desconocidos al celular: el nuevo truco para eliminarlas
Expertos advierten sobre un error común al recibir las llamadas desconocidas en el celular.
“Rechazar o interactuar con números desconocidos puede convertir tu teléfono en un objetivo más frecuente de spam,
Las llamadas no deseadas, conocidas como spam, son una constante y, en los últimos tiempos, se convirtieron en una molestia habitual para quienes reciben decenas de contactos en su teléfono celular diariamente. Sin embargo, cortar o rechazarlas podría generar el efecto contrario al esperado. ¿Cómo es esto?
Cuando se rechaza una llamada, el sistema interpreta que el número está activo. Esa validación lo vuelve más valioso para futuras campañas publicitarias o intentos de fraude, aumentando la frecuencia de llamadas no deseadas, muchas veces desde diferentes números.
Esto sucede porque las comunicaciones spam no son aleatorias: su objetivo principal es recopilar información sobre quienes las reciben, según explica Nona, especialista en Inteligencia Artificial. Estos números suelen venderse a través de empresas de datos, conocidas como data brokers, que los combinan con información como ubicación geográfica, edad e ingresos estimados. Más tarde, esos registros llegan a call centers o incluso a estafadores, aumentando la frecuencia de los intentos de contacto.
Por ello, los expertos recomiendan no interactuar con llamadas desconocidas: dejar que suenen sin responder, no presionar ninguna tecla y no devolver la llamada. Incluso no tocar el teléfono puede ser más eficaz que cortar la llamada, ya que evita confirmar que el número está activo.
Por qué los números terminan en listas de spam
Al registrarse en servicios online, el número pasa a formar parte de bases de datos comerciales.
Estas bases son compradas y revendidas por empresas de datos.
Se combina con información como ubicación, edad e ingresos.
Call centers legales o ilegales, así como estafadores, usan estas listas para campañas masivas.
Cada interacción con la llamada, incluso rechazarla, confirma que el número está activo y aumenta su valor para futuras campañas.
Para reducir la cantidad de llamadas no deseadas, los expertos recomiendan varias acciones. Entre ellas, inscribirse en el registro “No Llame” para limitar los contactos comerciales legales, activar las funciones de protección contra spam que ofrecen los celulares, e instalar aplicaciones especializadas en bloquear llamadas dudosas.
También es aconsejable solicitar la baja en las bases de datos de empresas que venden información personal, no devolver llamadas ni presionar teclas para supuestas bajas automáticas, y usar un número secundario o virtual al registrarse en sitios web o formularios. Además, se sugiere bloquear llamadas provenientes del extranjero si no son necesarias y denunciar intentos de spam para colaborar en la identificación de números fraudulentos.