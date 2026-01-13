Llamadas de números desconocidos al celular: el nuevo truco para eliminarlas

Por qué los números terminan en listas de spam

Al registrarse en servicios online, el número pasa a formar parte de bases de datos comerciales.

Estas bases son compradas y revendidas por empresas de datos .

Se combina con información como ubicación, edad e ingresos.

Call centers legales o ilegales, así como estafadores, usan estas listas para campañas masivas.

Cada interacción con la llamada, incluso rechazarla, confirma que el número está activo y aumenta su valor para futuras campañas.

Cómo bloquear llamadas spam en Android e iPhone de forma sencilla.

Para reducir la cantidad de llamadas no deseadas, los expertos recomiendan varias acciones. Entre ellas, inscribirse en el registro “No Llame” para limitar los contactos comerciales legales, activar las funciones de protección contra spam que ofrecen los celulares, e instalar aplicaciones especializadas en bloquear llamadas dudosas.

También es aconsejable solicitar la baja en las bases de datos de empresas que venden información personal, no devolver llamadas ni presionar teclas para supuestas bajas automáticas, y usar un número secundario o virtual al registrarse en sitios web o formularios. Además, se sugiere bloquear llamadas provenientes del extranjero si no son necesarias y denunciar intentos de spam para colaborar en la identificación de números fraudulentos.