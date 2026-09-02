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Luis Caputo, tras participar en el G-20: "Argentina se transformó en un ejemplo"

El ministro de Economía destacó que tanto el FMI como la administración de Donald Trump elogiaron "el crecimiento" del país. Además, relativizó el riesgo electoral y el problema de la "morosidad".

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Luis Caputo hizo un balance positivo de las reuniones con el FMI y el secretario del Tesoro (Foto: archivo).

Luis Caputo hizo un balance positivo de las reuniones con el FMI y el secretario del Tesoro (Foto: archivo).

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el plan económico tras su participación en la reunión de ministros de Finanzas del G-20 en Estados Unidos, y destacó que tanto el FMI como la administración de Donald Trump elogiaron "el crecimiento" de Argentina. En la misma línea, el funcionario vaticinó que se van a sobrecumplir las metas con el FMI, negó que haya preocupación internacional por los argentinos en mora y relativizó el riesgo electoral en 2027. "Ahora tenemos mucha más munición para enfrentar cualquier situación", afirmó.

Leé también Caputo se reunirá con Scott Bessent en la cumbre del G20 para defender el programa de Milei
Cumbre financiera del G20. El sitio para un nuevo encuentro de Luis Caputo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. (Foto: Gentileza Diario BAT)

En declaraciones periodísticas realizadas desde Estados Unidos, Caputo aseguró que Argentina “se transformó en un leading case" (ejemplo para el mundo), y relató los encuentros que mantuvo esta semana con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y con el propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

"Este fue el mejor G-20 en el que haya participado", dijo Caputo en declaraciones a los portales de La Nación e Infobae, tras señalar que "en las reuniones bilaterales, en las felicitaciones, se pone muy en perspectiva lo que ha hecho el país".

El ministro relató que lo ubicaron "como orador principal en la sesión de crecimiento porque justamente una de las cosas que sorprende en el mundo es lo que se hizo en la Argentina (el ajuste), y que eso generó crecimiento. Y hoy eso es debate a nivel mundial porque hay muchos países que tienen déficit y no se animan a hacer lo que hizo este gobierno".

Y señaló que "la Argentina es un leading case, absolutamente. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso Bessent".

Caputo expresó que en sus conversaciones con el FMI y con el secretario del Tesoro pudo comprobar que "no están preocupados por nada, ni por inflación, morosidad crediticia, déficit, crecimiento".

Caputo negó que la "morosidad" de los argentinos sea una preocupación

Consultado sobre el problema de la morosidad que enfrentan millones de argentinos, el ministro de Economía dijo que "ni siquiera hubo una pregunta, nada" por parte de sus interlocutores en el G-20.

Caputo remarcó que con su equipo económico "tenemos un diálogo constante con Georgieva, con Katz, con Banga. Ellos están totalmente al tanto y siguen todo, y se sienten muy cómodos con que estamos haciendo las cosas correctas. Nunca nos alejamos de la meta de déficit, de equilibrio fiscal. La deuda sigue cayendo; la inflación, bajando, y la economía, recuperándose. Hoy, a nivel internacional, la Argentina es el ejemplo número uno, como hemos visto".

El ministro dijo que el FMI "no" tiene ninguna inquietud respecto a la marcha del programa económico y de cara a la siguiente revisión del acuerdo. "La recaudación está levantando. Los últimos dos meses levantó", insistió el ministro.

Finalmente, el ministro de Economía prometió que "vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas" y dijo que "además, hay que tener en cuenta que en esa meta nosotros no estamos incluyendo lo que son ventas de activos. Con lo cual, si incluís las ventas de activos, en realidad vamos a estar sobrecumpliendo cómodamente" las metas de superavit fiscal, reservas e inflación, entre otras firmadas con el FMI.

Caputo dijo que "aun sin tener en cuenta las ventas de activos, vamos a estar cumpliendo la meta fiscal también".

Caputo volvió a relativizar el riesgo electoral

Luis caputo relató las conversaciones que mantuvo en Washington con el FMi y otros organismos internacionales en el marco de la cumbre del G-20. Foto: Archivo.

Luis caputo relató las conversaciones que mantuvo en Washington con el FMi y otros organismos internacionales en el marco de la cumbre del G-20. Foto: Archivo.

En ese marco, relativizó el riesgo de incertidumbre de cara al próximo proceso electoral por la sucesión presidencial, en la que Milei buscará la reelección.

"La inflación sigue cayendo, las reservas han aumentado fuertísimamente, tenemos el swap con China y el swap con Estados Unidos, tenemos toda la posición de futuro prácticamente en cero. Son herramientas que la Argentina tiene hacia el año que viene, que algunos ven que puede ser volátil, como siempre en un año electoral. Por un lado, tenemos el financiamiento asegurado, y por el otro, tenemos en términos de mercado de cambios muchísima más munición", afirmó Caputo.

Y agregó que Argentina tiene "un poder de fuego que supera largamente la base monetaria", por lo que "no valdrá la pena" salir a pedir nuevo financiamiento externo.

En pocas palabras

  • Caputo en el G-20: Argentina es un ejemplo para el mundo, según el ministro.
  • Elogios internacionales: FMI y EE.UU. destacaron el crecimiento argentino y el plan económico.
  • Metas sobrecumplidas: El ministro vaticinó que se superarán los objetivos fiscales y económicos acordados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Luis Caputo G20 Economía Estados Unidos
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