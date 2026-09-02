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Jorge Rial irrumpió en el escándalo de Tini y lanzó una durísima acusación contra Rodrigo De Paul

El conductor Jorge Rial se refirió a la interna de la familia de Tini Stoessel y apuntó directamente contra el futbolista Rodrigo De Paul.

2 sept 2026, 12:30
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Jorge Rial irrumpió en el escándalo de Tini y lanzó una durísima acusación contra Rodrigo De Paul

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Jorge Rial irrumpió en el escándalo de Tini y lanzó una durísima acusación contra Rodrigo De Paul

Jorge Rial habló de varios temas en una entrevista para LAM (América Tv) y fue contundente al dar su opinión sobre el escándalo entre Tini Stoessel y su padre Alejandro.

El periodista se metió de lleno en el tema y apuntó fuerte contra el futbolista Rodrigo De Paul, pareja de la cantante, dejando en claro que según su visión incidió en la decisión de la artista en profundizar sobre temas económicos de su carrera.

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“Lo leo por arriba que Alejandro tendría el control absoluto de la guita de Tini, creo que viene por ahí”, comenzó diciendo Jorge Rial ante las cámaras del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y de imediato lanzó una contundente reflexión sobre el vínculo entre padres e hijos cuando los negocios quedan en el medio: “Desconozco, no me gusta ese tipo de relaciones donde le meten a tu papá o a tu hijo, espero que se arregle”, expresó el conductor, dejando en claro su postura sobre la situación.

No obstante, Jorge Rial apuntó directamente contra la figura del novio de Tini Stoessel en esta situación: “Creo que De Paul tuvo mucho que ver”, aseguró.

Y en esa línea argumentó sobre su visión del tema: "Está claro que De Paul un día le dijo: 'che nena, la guita, la guita, la guita'. Le llenó la cabeza así y fue por eso".

Luego, se refirió a su relación con el resto de los famosos y aclaró: "El 80 por ciento de la farándula vive de canje, eso no es un pecado. A mí no me gusta, yo me compro todo y no tengo canje. Nunca me llevé con los famosos, no me interesa".

El análisis de Jorge Rial sobre los medios y el presente de Marcelo Tinelli

En la entrevista para LAM, Jorge Rial dio su opinión sobre el presente de los medios, la aparición de las nuevas plataformas y se refirió en particular al presente laboral de Marcelo Tinelli.

"Hoy es más Occhiato que Tinelli. Hoy. Tinelli dominó la tele durante 30 años, fue número uno indiscutido. Hoy los medios que cambiaron los domina, entre otros, Occhiato", sostuvo el periodista.

Y agregó: "No es el segundo (Tinelli), hoy en los nuevos medios como están Occhiato es el líder. Yo puedo trabajar con cualquiera pero si me preguntas hoy yo encontré mi lugar, me recompuse, volví y me di cuenta que mi lugar era este y que las tardes es mi espacio".

     

 

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