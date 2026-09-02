Jorge Rial irrumpió en el escándalo de Tini y lanzó una durísima acusación contra Rodrigo De Paul

No obstante, Jorge Rial apuntó directamente contra la figura del novio de Tini Stoessel en esta situación: “Creo que De Paul tuvo mucho que ver”, aseguró.

Y en esa línea argumentó sobre su visión del tema: "Está claro que De Paul un día le dijo: 'che nena, la guita, la guita, la guita'. Le llenó la cabeza así y fue por eso".

Luego, se refirió a su relación con el resto de los famosos y aclaró: "El 80 por ciento de la farándula vive de canje, eso no es un pecado. A mí no me gusta, yo me compro todo y no tengo canje. Nunca me llevé con los famosos, no me interesa".

El análisis de Jorge Rial sobre los medios y el presente de Marcelo Tinelli

En la entrevista para LAM, Jorge Rial dio su opinión sobre el presente de los medios, la aparición de las nuevas plataformas y se refirió en particular al presente laboral de Marcelo Tinelli.

"Hoy es más Occhiato que Tinelli. Hoy. Tinelli dominó la tele durante 30 años, fue número uno indiscutido. Hoy los medios que cambiaron los domina, entre otros, Occhiato", sostuvo el periodista.

Y agregó: "No es el segundo (Tinelli), hoy en los nuevos medios como están Occhiato es el líder. Yo puedo trabajar con cualquiera pero si me preguntas hoy yo encontré mi lugar, me recompuse, volví y me di cuenta que mi lugar era este y que las tardes es mi espacio".