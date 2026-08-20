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Astrología y salud holística: cómo cuidar la movilidad de caderas y muslos este jueves 20 de agosto

l tránsito de la Luna por Sagitario invita a favorecer la circulación arterial, estirar la musculatura y revitalizar el cuerpo.

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El mapa astral de hoy enfatiza la importancia de la flexibilidad en las caderas

El mapa astral de hoy enfatiza la importancia de la flexibilidad en las caderas, la salud del nervio ciático y la dinamización circulatoria. Foto: Astrología y salud holística.

La configuración astronómica para este jueves 20 de agosto de 2026 sitúa a la Luna ingresando en el signo de Sagitario, inaugurando una ventana de trabajo corporal centrada en la movilidad y la expansión física. La interacción entre el fuego sagitariano y la fase Creciente del satélite impulsa la dinamización del sistema locomotor y el flujo de la masa sanguínea.

Leé también Astrología y salud holística: cómo equilibrar la sobreestimulación nerviosa este jueves 6 de agosto
La alineación de este jueves 6 de agosto invita a combinar el impulso creativo con técnicas de arraigo y pausas de respiración. Foto: Astrología, Ideogram.

En la astrología médica, Sagitario rige las caderas, la articulación coxo-femoral, los muslos, el nervio ciático y la función hepática en su rol de almacenamiento glicogénico. Tras jornadas de carga postural o sedentarismo, es habitual que la tensión se concentre en la cintura pélvica, pudiendo ocasionar molestias en la zona de los glúteos o rigidez al caminar.

Por este motivo, la premisa de la salud holística para la jornada consiste en incentivar el movimiento consciente y el estiramiento profundo de las extremidades inferiores. Estimular la flexibilidad articular prevenirá la compresión del ciático y facilitará el retorno venoso al corazón.

Flexibilidad articular y estrategias para la oxigenación muscular

En el marco de la psicología somática, las caderas representan el centro de impulso, la capacidad de avance y la fe en el progreso personal. Restablecer la amplitud de movimiento en esta región corporal contribuye a disipar bloqueos mentales y a renovar la sensación de libertad interior.

Para contrarrestar la rigidez acumulada por estar sentado durante horas, los terapeutas corporales recomiendan intercalar caminatas dinámicas al aire libre. La marcha activa, arranca el bombeo muscular de los muslos, alivia la presión lumbar y favorece la oxigenación del torrente sanguíneo.

En el aspecto de la nutrición biológica, la regencia de Sagitario requiere cuidar la función hepática, evitando las grasas saturadas y las harinas pesadas que lentifican la digestión. Consumir alimentos ricos en antioxidantes, como frutos rojos, cítricos y vegetales amargos, respaldará los procesos de metabolización de glucógeno en el hígado.

Asimismo, se aconseja mantener una hidratación rica en electrolitos para garantizar la elasticidad de los tendones y evitar la aparición de contracturas en la cadena posterior de las piernas.

Al concluir este jueves, dedicar unos minutos a estirar los cuádriceps, los isquiotibiales y el músculo piramidal permitirá liberar el nervio ciático. Proteger la soltura de las caderas y la vitalidad hepática asegurará llegar al cierre de la semana con pleno vigor físico y equilibrio mental.

Realizar caminatas din&aacute;micas, estirar los muslos e hidratarse bien mantendr&aacute; la salud de tus caderas y articulaciones. Foto: Astrolog&iacute;a y salud hol&iacute;stica.

Realizar caminatas dinámicas, estirar los muslos e hidratarse bien mantendrá la salud de tus caderas y articulaciones. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro hábitos de dinamización física para el día

  • Estiramiento de piramidal: Acostate de espaldas y cruzá una pierna sobre la otra para liberar la tensión en los glúteos y el ciático.

  • Caminata activa: Realizá una caminata a paso firme durante 20 minutos para activar la circulación de las piernas.

  • Nutrición hepática: Sumá vegetales amargos como alcaucil o radicheta para aliviar la carga metabólica del hígado.

  • Hidratación articular: Bebé agua con una pizca de sal marina o limón para mantener la lubricación de los cartílagos.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se puede sentir tirantez en los muslos durante el tránsito de la Luna por Sagitario?

Porque Sagitario rige las extremidades inferiores y el impulso motor, volviendo a los grandes grupos musculares más propensos a la fatiga por sobreuso o falta de estiramiento.

¿Qué ejercicio es ideal para liberar la tensión de caderas hoy?

La postura de "la paloma" o estiramientos de apertura pélvica profunda mantenidos durante un minuto en cada lado con respiración consciente.

En pocas palabras

  • Salud holística: El tránsito de la Luna por Sagitario favorece la movilidad de caderas y muslos, promoviendo la circulación arterial y revitalizando el cuerpo.
  • Bienestar corporal: Se recomienda incentivar el movimiento consciente y el estiramiento profundo de las extremidades inferiores para prevenir molestias y rigidez.
  • Hábitos recomendados: Incorporar caminatas dinámicas, estiramientos de piramidal, nutrición hepática y una adecuada hidratación para mantener el equilibrio físico y mental.
Resumen generado por Thinkindot AI
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