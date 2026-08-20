Astrología y salud holística: cómo cuidar la movilidad de caderas y muslos este jueves 20 de agosto

Para contrarrestar la rigidez acumulada por estar sentado durante horas, los terapeutas corporales recomiendan intercalar caminatas dinámicas al aire libre. La marcha activa, arranca el bombeo muscular de los muslos, alivia la presión lumbar y favorece la oxigenación del torrente sanguíneo.

En el aspecto de la nutrición biológica, la regencia de Sagitario requiere cuidar la función hepática, evitando las grasas saturadas y las harinas pesadas que lentifican la digestión. Consumir alimentos ricos en antioxidantes, como frutos rojos, cítricos y vegetales amargos, respaldará los procesos de metabolización de glucógeno en el hígado.

Asimismo, se aconseja mantener una hidratación rica en electrolitos para garantizar la elasticidad de los tendones y evitar la aparición de contracturas en la cadena posterior de las piernas.

Al concluir este jueves, dedicar unos minutos a estirar los cuádriceps, los isquiotibiales y el músculo piramidal permitirá liberar el nervio ciático. Proteger la soltura de las caderas y la vitalidad hepática asegurará llegar al cierre de la semana con pleno vigor físico y equilibrio mental.

Realizar caminatas dinámicas, estirar los muslos e hidratarse bien mantendrá la salud de tus caderas y articulaciones. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro hábitos de dinamización física para el día

Estiramiento de piramidal: Acostate de espaldas y cruzá una pierna sobre la otra para liberar la tensión en los glúteos y el ciático.

Caminata activa: Realizá una caminata a paso firme durante 20 minutos para activar la circulación de las piernas.

Nutrición hepática: Sumá vegetales amargos como alcaucil o radicheta para aliviar la carga metabólica del hígado.

Hidratación articular: Bebé agua con una pizca de sal marina o limón para mantener la lubricación de los cartílagos.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se puede sentir tirantez en los muslos durante el tránsito de la Luna por Sagitario?

Porque Sagitario rige las extremidades inferiores y el impulso motor, volviendo a los grandes grupos musculares más propensos a la fatiga por sobreuso o falta de estiramiento.

¿Qué ejercicio es ideal para liberar la tensión de caderas hoy?

La postura de "la paloma" o estiramientos de apertura pélvica profunda mantenidos durante un minuto en cada lado con respiración consciente.