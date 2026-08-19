Astrología y salud holística: cómo fortalecer la zona sacra y lumbar este miércoles 19 de agosto

Para desarticular la rigidez acumulada por la permanencia prolongada en posición sentada, los kinesiólogos recomendaran realizar pausas de movilidad articular. Movimientos de basculación pélvica, estiramientos de psoas y suaves torsiones de columna ayudarán a lubricar las facetas articulares y aliviar la presión de los discos intervertebrales.

En el área de la nutrición biológica, la regencia de Escorpio sugiere asegurar una ingesta hídrica óptima para proteger la función de filtración renal y la elasticidad de los tejidos conectivos. Consumir agua pura, infusiones antiinflamatorias y alimentos ricos en silicio y magnesio favorecerá la salud de la mucosa urogenital.

Asimismo, es fundamental moderar el consumo de irritantes de la vejiga y el tracto digestivo, como el exceso de café o harinas refinadas. Reemplazarlos por caldos ricos en minerales y vegetales cocidos reducirá la inflamación abdominal, aliviando la presión indirecta sobre la zona lumbar.

Al finalizar la tarde de este miércoles, practicar ejercicios de estiramiento en el suelo o colocar un almohadón bajo las rodillas al descansar facilitará la alineación de la columna. Preservar la flexibilidad y el flujo energético de la pelvis garantizará llegar al tramo final de la semana con pleno confort corporal.

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Epígrafe Foto 2: Realizar estiramientos del psoas, mantener una buena hidratación y rotar la pelvis prevendrá la rigidez en la espalda baja.

Cuatro hábitos de cuidado lumbosacro para la jornada

Basculación pélvica: Realizá suaves movimientos de anteversión y retroversión de pelvis para liberar la presión en el sacro.

Estiramiento de psoas: Flexioná la cadera alternadamente para estirar el músculo psoas-ilícaco y liberar la rigidez de la cintura.

Hidratación celular: Bebé suficiente agua a lo largo del día para mantener la amortiguación de los discos intervertebrales.

Baños de calor local: Aplicá una compresa tibia en la zona lumbar al anochecer para relajar la musculatura contracturada.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se somatiza tensión en la cintura durante el tránsito de la Luna por Escorpio?

Porque Escorpio rige la pelvis y los órganos profundos, zona donde el cuerpo tiende a retener el estrés por sobreexigencia y control.

¿Qué ejercicio sencillo ayuda a liberar la zona lumbar hoy?

Acostarse boca arriba, llevar ambas rodillas al pecho y balancearse suavemente de lado a lado para masajear la musculatura paravertebral.