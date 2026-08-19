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EL HORÓSCOPO DICE

Astrología y salud holística: cómo fortalecer la zona sacra y lumbar este miércoles 19 de agosto

El tránsito de la Luna por Escorpio invita a cuidar la columna baja, liberar tensiones pélvicas y equilibrar el sistema urogenital. Esto dice la Astrología.

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El mapa astral de hoy resalta la importancia de sostener la alineación pélvica y proteger la flexibilidad de la zona lumbar. Foto: Astrología y Salud

El mapa astral de hoy resalta la importancia de sostener la alineación pélvica y proteger la flexibilidad de la zona lumbar. Foto: Astrología y Salud, Ideogram.

La posición astronómica de este miércoles 19 de agosto de 2026 mantiene a la Luna en el signo de Escorpio, configurando una ventana de trabajo corporal enfocada en la salud del segmento inferior del cuerpo. La interacción entre la fase Creciente y el elemento Agua requiere prestar especial atención a la distribución de la carga física en la zona pélvica y sacra.

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El mapa astral de este miércoles 5 de agosto invita a regular la sobreestimulación de la mente para preservar la salud psicoemocional. Foto: Astrología.

Dentro de la astrología médica, Escorpio rige los órganos del sistema reproductivo, la vejiga, el recto y la región lumbosacra. Cuando la intensidad laboral se acumula en la mitad de la semana, la tensión somática suele alojarse en las caderas y la parte baja de la espalda, pudiendo originar molestias o rigidez articular.

Por esta razón, la premisa de la salud holística para la jornada consiste en implementar hábitos que favorezcan la fluidez circulatoria y la descompresión del plexo sacro. Cuidar la biomecánica corporal evitará la sobrecarga de los ligamentos lumbares y optimizará el rendimiento físico diario.

Astrología: Higiene postural y herramientas para el cuidado del eje lumbosacro

En el marco de la psicología integrativa, la región pélvica se asocia con el sostén emocional, la estabilidad instintiva y la reserva de fuerza vital. Aprender a liberar la tensión contenida en las articulaciones sacroilíacas permite restaurar la fluidez del movimiento y serenar la respuesta del sistema nervioso.

Para desarticular la rigidez acumulada por la permanencia prolongada en posición sentada, los kinesiólogos recomendaran realizar pausas de movilidad articular. Movimientos de basculación pélvica, estiramientos de psoas y suaves torsiones de columna ayudarán a lubricar las facetas articulares y aliviar la presión de los discos intervertebrales.

En el área de la nutrición biológica, la regencia de Escorpio sugiere asegurar una ingesta hídrica óptima para proteger la función de filtración renal y la elasticidad de los tejidos conectivos. Consumir agua pura, infusiones antiinflamatorias y alimentos ricos en silicio y magnesio favorecerá la salud de la mucosa urogenital.

Asimismo, es fundamental moderar el consumo de irritantes de la vejiga y el tracto digestivo, como el exceso de café o harinas refinadas. Reemplazarlos por caldos ricos en minerales y vegetales cocidos reducirá la inflamación abdominal, aliviando la presión indirecta sobre la zona lumbar.

Al finalizar la tarde de este miércoles, practicar ejercicios de estiramiento en el suelo o colocar un almohadón bajo las rodillas al descansar facilitará la alineación de la columna. Preservar la flexibilidad y el flujo energético de la pelvis garantizará llegar al tramo final de la semana con pleno confort corporal.

[ FOTO SECUNDARIA ]

Epígrafe Foto 2: Realizar estiramientos del psoas, mantener una buena hidratación y rotar la pelvis prevendrá la rigidez en la espalda baja.

Cuatro hábitos de cuidado lumbosacro para la jornada

  • Basculación pélvica: Realizá suaves movimientos de anteversión y retroversión de pelvis para liberar la presión en el sacro.

  • Estiramiento de psoas: Flexioná la cadera alternadamente para estirar el músculo psoas-ilícaco y liberar la rigidez de la cintura.

  • Hidratación celular: Bebé suficiente agua a lo largo del día para mantener la amortiguación de los discos intervertebrales.

  • Baños de calor local: Aplicá una compresa tibia en la zona lumbar al anochecer para relajar la musculatura contracturada.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se somatiza tensión en la cintura durante el tránsito de la Luna por Escorpio?

Porque Escorpio rige la pelvis y los órganos profundos, zona donde el cuerpo tiende a retener el estrés por sobreexigencia y control.

¿Qué ejercicio sencillo ayuda a liberar la zona lumbar hoy?

Acostarse boca arriba, llevar ambas rodillas al pecho y balancearse suavemente de lado a lado para masajear la musculatura paravertebral.

En pocas palabras

  • Astrología: El tránsito de la Luna por Escorpio enfoca la atención en la salud del segmento inferior del cuerpo.
  • Salud holística: Se recomiendan hábitos para mejorar la circulación y descomprimir la zona pélvica y sacra.
  • Bienestar corporal: Prácticas como la basculación pélvica y estiramientos ayudan a liberar tensiones lumbares acumuladas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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