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Tarta de coco y dulce de leche: la receta fácil para que quede irresistible

Una receta casera de tarta de coco y dulce de leche, sencilla de preparar y con una combinación de sabores ideal para disfrutar en la merienda.

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Tarta de coco y dulce de leche: la receta fácil para que quede irresistible

La tarta de coco con dulce de leche combina una base de masa casera con un relleno cremoso y una cobertura dorada. Es una opción sencilla para acompañar la merienda o servir como postre.

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Las cantidades indicadas alcanzan para preparar una tarta en un molde número 20. La elaboración consiste en preparar y precocinar la masa, incorporar el dulce de leche y la cobertura de coco, y completar la cocción en el horno.

Ingredientes para hacer tarta de coco y dulce de leche

Para la masa

  • 400 gramos de harina 0000
  • 120 gramos de azúcar
  • 200 gramos de manteca fría
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de polvo para hornear

Para el relleno

  • 400 gramos de dulce de leche repostero

Para la cobertura de coco

  • 200 gramos de coco rallado
  • 100 gramos de azúcar
  • 2 huevos
  • 100 mililitros de crema de leche

Cómo hacer la tarta de coco y dulce de leche

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero).

Colocar la harina 0000 y el polvo para hornear en un bol y mezclar para distribuirlos. Agregar el azúcar y la manteca fría cortada en cubos.

Trabajar los ingredientes con la punta de los dedos durante aproximadamente 5 minutos, hasta obtener un arenado uniforme.

Incorporar los 2 huevos y mezclar sin amasar en exceso, solamente hasta que los ingredientes se integren y la masa quede unida.

Formar un bollo, envolverlo en papel film y llevarlo a la heladera durante 30 minutos para que tome consistencia.

Cómo armar y precocinar la base de la tarta

Retirar la masa de la heladera y estirarla con un palo de amasar hasta alcanzar un espesor de aproximadamente 3 milímetros.

Colocarla sobre un molde número 20 previamente enmantecado y enharinado. Acomodarla con suavidad para cubrir la base y las paredes.

Pasar el palo de amasar por los bordes del molde para retirar el excedente de masa. El sobrante puede utilizarse para preparar galletitas.

Pinchar toda la base con un tenedor y llevar el molde al freezer durante 30 minutos para que la masa quede firme.

Luego, cocinar la base directamente desde el freezer en un horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos. Retirar y dejar enfriar.

Cómo preparar el relleno de dulce de leche y coco

Una vez que la base esté fría, distribuir los 400 gramos de dulce de leche repostero de manera pareja.

Para preparar la cobertura, colocar en un bol los 200 gramos de coco rallado, los 100 gramos de azúcar y los 2 huevos. Mezclar bien.

Agregar los 100 mililitros de crema de leche y continuar mezclando hasta integrar todos los ingredientes.

Distribuir la preparación de manera uniforme sobre el dulce de leche. La superficie puede dejarse tal como queda o aplastarse ligeramente con la mano.

Cómo hornear la tarta de coco y dulce de leche

Llevar la tarta a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos.

La preparación estará lista cuando la superficie quede dorada.

Retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar y servir, para que el dulce de leche y la cobertura tomen consistencia.

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