Tarta de coco y dulce de leche: la receta fácil para que quede irresistible

400 gramos de dulce de leche repostero

Para la cobertura de coco

200 gramos de coco rallado

100 gramos de azúcar

2 huevos

100 mililitros de crema de leche

Cómo hacer la tarta de coco y dulce de leche

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero).

Colocar la harina 0000 y el polvo para hornear en un bol y mezclar para distribuirlos. Agregar el azúcar y la manteca fría cortada en cubos.

Trabajar los ingredientes con la punta de los dedos durante aproximadamente 5 minutos, hasta obtener un arenado uniforme.

Incorporar los 2 huevos y mezclar sin amasar en exceso, solamente hasta que los ingredientes se integren y la masa quede unida.

Formar un bollo, envolverlo en papel film y llevarlo a la heladera durante 30 minutos para que tome consistencia.

Cómo armar y precocinar la base de la tarta

Retirar la masa de la heladera y estirarla con un palo de amasar hasta alcanzar un espesor de aproximadamente 3 milímetros.

Colocarla sobre un molde número 20 previamente enmantecado y enharinado. Acomodarla con suavidad para cubrir la base y las paredes.

Pasar el palo de amasar por los bordes del molde para retirar el excedente de masa. El sobrante puede utilizarse para preparar galletitas.

Pinchar toda la base con un tenedor y llevar el molde al freezer durante 30 minutos para que la masa quede firme.

Luego, cocinar la base directamente desde el freezer en un horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos. Retirar y dejar enfriar.

Cómo preparar el relleno de dulce de leche y coco

Una vez que la base esté fría, distribuir los 400 gramos de dulce de leche repostero de manera pareja.

Para preparar la cobertura, colocar en un bol los 200 gramos de coco rallado, los 100 gramos de azúcar y los 2 huevos. Mezclar bien.

Agregar los 100 mililitros de crema de leche y continuar mezclando hasta integrar todos los ingredientes.

Distribuir la preparación de manera uniforme sobre el dulce de leche. La superficie puede dejarse tal como queda o aplastarse ligeramente con la mano.

Cómo hornear la tarta de coco y dulce de leche

Llevar la tarta a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos.

La preparación estará lista cuando la superficie quede dorada.

Retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar y servir, para que el dulce de leche y la cobertura tomen consistencia.