Astrología y salud: los 3 signos que deben invocar al Arcángel Uriel este fin de semana del 13 al 15 de noviembre para destrabar la pesadez física y económica

Rige el tercer chakra o plexo solar (ubicado arriba del ombligo), centro energético que gobierna la digestión, la voluntad, el poder personal y la capacidad de concretar metas en el mundo material.

¿Por qué se asocia la falta de energía física con bloqueos materiales?

Porque la preocupación constante por el dinero o el trabajo mantiene bloqueado el diafragma y el plexo solar, impidiendo una respiración profunda y reduciendo la oxigenación celular.