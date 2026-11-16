En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
astrología
Salud
HORÓSCOPO SEMANAL

Astrología y salud: los 3 signos que deben invocar al Arcángel Chamuel esta semana del 16 al 20 de noviembre para destrabar nudos en la garganta y la angustia contenida

La guía espiritual para activar el rayo rosa del amor propio, liberar las palabras no dichas y aliviar las molestias cervicales y respiratorias.

Invocar al Arcángel Chamuel ayuda a disolver los nudos en la garganta y la angustia reprimida esta semana. Foto: Astrología

Invocar al Arcángel Chamuel ayuda a disolver los nudos en la garganta y la angustia reprimida esta semana. Foto: Astrología, salud y arcángeles.

Arrancamos esta semana del 16 al 20 de noviembre de 2026 y el cuerpo físico empieza a pasar factura por todas las emociones y palabras que nos tragamos durante el año para evitar conflictos: sensación de nudo en la garganta, carraspera persistente sin estar resfriado y rigidez en la nuca. En estos días, las búsquedas sobre espiritualidad práctica y salud holística marcan tendencia: "cómo desbloquear el chakra garganta con arcángeles", "rituales con el rayo rosa del Arcángel Chamuel" y "por qué siento un nudo en el cuello por estrés".

Leé también Astrología y salud: brotes en la piel, rojeces y picazón por estrés este jueves 29 de octubre, los 3 signos más propensos
Calmar el estrés y utilizar cosmética natural ayuda a restaurar la barrera cutánea e hidratar la piel este jueves. Foto: Astrología y salud.

Las tradiciones místicas sostienen que el Arcángel Chamuel, portador de la llama rosa del amor incondicional, la compasión y la armonía vincular, es el encargado de sanar las heridas del corazón y liberar el centro laríngeo cuando el miedo al rechazo nos obliga a callar lo que sentimos.

Tres signos del Zodíaco acumulan demasiadas palabras no dichas en su sistema energético y necesitan conectar hoy con la frecuencia de Chamuel para destrabar cuerpo y voz.

Los 3 signos que necesitan la asistencia del Arcángel Chamuel esta semana

  • Libra: Por sostener la paz y evitar discusiones, venís guardándote opiniones y malestares que ya te generan tensión en la garganta y la cervical. Invocar al Arcángel Chamuel te dará la dulzura y firmeza necesarias para expresarte sin miedo.

  • Tauro: Tu zona regente en el cuerpo es precisamente el cuello y la laringe. Cuando te cerrás en el silencio por orgullo o enojo, esa energía se estanca físicamente. La frecuencia rosa de Chamuel disolverá esa coraza.

  • Cáncer: Tendés a tragar lágrimas y angustias para proteger a los demás. Esta semana el cuerpo te pide liberar ese nudo emocional en el pecho y la garganta mediante la asistencia amorosa de este arcángel.

&nbsp;Visualizar una luz rosa suave en el cuello y el pecho disuelve la tensi&oacute;n acumulada por callar. Foto: Astrolog&iacute;a, salud y arc&aacute;ngeles.

Visualizar una luz rosa suave en el cuello y el pecho disuelve la tensión acumulada por callar. Foto: Astrología, salud y arcángeles.

Pautas de sanación espiritual según tu elemento

  • Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario): Escriban una carta sincera expresando todo lo que nunca se animaron a decirle a alguien; no hace falta enviarla, el solo acto de plasmarlo libera el bloqueo energético.

  • Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): Realicen masajes suaves con aceite esencial de lavanda o eucalipto en los laterales del cuello y la base del cráneo antes de dormir.

  • Signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): Tomen infusiones tibias de manzanilla, miel pura y limón para suavizar y desinflamar físicamente la mucosa faríngea.

  • Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario): Canten en voz alta o tarareen melodías suaves durante unos minutos al día; la vibración sonora directa desbloquea mecánicamente el chakra laríngeo.

Protocolo de 3 pasos para la liberación con el Arcángel Chamuel

  • La visualización de la Esfera Rosa: Cerrá los ojos, llevá tus manos suavemente hacia tu garganta y tu corazón, e imaginá una nube de luz rosa brillante envolviendo toda esa zona y disolviendo cualquier opresión.

  • El decreto de expresión amorosa: Pronunciá en voz alta: "Invoco al amado Arcángel Chamuel para que llene mi corazón y mi garganta con su llama rosa de amor y verdad, liberando toda angustia contenida y permitiéndome expresar mi sentir con paz y claridad".

  • La exhalación liberadora: Inhalá profundo por la nariz y exhalá por la boca emitiendo un suspiro largo y sonoro tres veces seguidas para soltar la tensión acumulada en las cuerdas vocales y el diafragma.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué relación existe entre callar emociones y los dolores cervicales?

Desde la biodescodificación y la salud holística, el cuello funciona como el puente entre lo que pensamos (cabeza) y lo que sentimos (corazón); cuando reprimimos nuestra verdad, los músculos cervicales se contraen para "frenar" la salida de esas palabras.

¿Cuál es la misión principal del Arcángel Chamuel en el bienestar personal?

Es el arcángel de la reconciliación interna y externa; ayuda a sanar la autoestima, disolver rencores viejos y atraer vínculos sanos basados en el respeto mutuo.

En pocas palabras

  • Astrología y salud: Tres signos deben invocar al Arcángel Chamuel para liberar nudos en la garganta y angustia.
  • Sanación espiritual: Se proponen rituales según el elemento de cada signo para desbloquear el chakra garganta.
  • Protocolo Arcángel Chamuel: Incluye visualización, decreto de expresión amorosa y exhalación liberadora.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
astrología Salud Signos
Notas relacionadas
Astrología y salud: disfonía, carraspera y garganta cerrada este fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, los 3 signos más propensos
Astrología y salud: presión arterial elevada, palpitaciones por estrés y presión en el pecho, los 3 signos en alerta
Astrología y salud: el "colapso adrenal", fatiga crónica y el cansancio que no se quita durmiendo, los 3 signos al límite

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar