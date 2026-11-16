Astrología y salud: los 3 signos que deben invocar al Arcángel Chamuel esta semana del 16 al 20 de noviembre para destrabar nudos en la garganta y la angustia contenida

Arrancamos esta semana del 16 al 20 de noviembre de 2026 y el cuerpo físico empieza a pasar factura por todas las emociones y palabras que nos tragamos durante el año para evitar conflictos: sensación de nudo en la garganta, carraspera persistente sin estar resfriado y rigidez en la nuca. En estos días, las búsquedas sobre espiritualidad práctica y salud holística marcan tendencia: "cómo desbloquear el chakra garganta con arcángeles", "rituales con el rayo rosa del Arcángel Chamuel" y "por qué siento un nudo en el cuello por estrés".