Astrología y salud: los 3 signos que deben invocar al Arcángel Chamuel esta semana del 16 al 20 de noviembre para destrabar nudos en la garganta y la angustia contenida

Desde la biodescodificación y la salud holística, el cuello funciona como el puente entre lo que pensamos (cabeza) y lo que sentimos (corazón); cuando reprimimos nuestra verdad, los músculos cervicales se contraen para "frenar" la salida de esas palabras.

¿Cuál es la misión principal del Arcángel Chamuel en el bienestar personal?

Es el arcángel de la reconciliación interna y externa; ayuda a sanar la autoestima, disolver rencores viejos y atraer vínculos sanos basados en el respeto mutuo.