Atención: en qué provincia suspenden el servicio de colectivos durante el partido Argentina-Suiza

La advertencia cobra especial importancia para quienes planean reunirse con amigos o familiares para seguir el encuentro en bares, restaurantes o el centro de la ciudad, ya que el partido finalizará pasadas las 0 del domingo y el transporte público permanecerá suspendido durante todo ese período.

"Esto rige para el Gran Mendoza. Aseguran desde el Gobierno que es por una cuestión de seguridad y las salidas recién volverán con los primeros recorridos del domingo", agregaron.

De esta manera, las autoridades recomendaron planificar con anticipación el regreso, ya sea utilizando otro medio de transporte o esperando hasta la reanudación del servicio en la madrugada.