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Atención: en qué provincia suspenden el servicio de colectivos durante el partido Argentina-Suiza

Importante aviso para los hinchas: este sábado no habrá colectivos mientras juegue Argentina. Enterate dónde.

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En la provincia de Mendoza no habrá colectivos durante el partido de la Selección (Foto: archivo).

En la provincia de Mendoza no habrá colectivos durante el partido de la Selección (Foto: archivo).

Quienes tengan pensado salir este sábado para ver el partido entre Argentina y Suiza deberán organizar con anticipación cómo regresar a sus casas. El gobierno de Mendoza confirmó que no habrá servicio de colectivos durante el encuentro, una decisión que impactará en todo el Gran Mendoza.

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La medida responde, según explicaron las autoridades, a razones de seguridad y contempla la suspensión total del transporte público desde minutos antes del inicio del partido.

Los últimos colectivos saldrán a las 21:30, apenas media hora antes del comienzo del encuentro, previsto para las 22. A partir de ese momento, no habrá más unidades circulando hasta que se reanuden los primeros recorridos de la madrugada del domingo.

"Información muy importante a nivel local. El sábado no va a haber colectivos, no va a haber servicio de ómnibus durante el tiempo que dure el partido de la selección argentina. Los últimos van a salir a las 21:30. Tenerlo muy en cuenta", remarcaron periodistas locales al difundir la medida.

La advertencia cobra especial importancia para quienes planean reunirse con amigos o familiares para seguir el encuentro en bares, restaurantes o el centro de la ciudad, ya que el partido finalizará pasadas las 0 del domingo y el transporte público permanecerá suspendido durante todo ese período.

"Esto rige para el Gran Mendoza. Aseguran desde el Gobierno que es por una cuestión de seguridad y las salidas recién volverán con los primeros recorridos del domingo", agregaron.

De esta manera, las autoridades recomendaron planificar con anticipación el regreso, ya sea utilizando otro medio de transporte o esperando hasta la reanudación del servicio en la madrugada.

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