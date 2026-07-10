Alerta máxima en Inglaterra: una de las figuras fue puesta en cuarentena a horas de jugar con Noruega

El panorama se presenta complejo para las variantes del banco de suplentes debido a que los problemas médicos se acumulan en la misma zona del terreno. De confirmarse la baja de Rice, esta se sumaría a la del mediocampista Jordan Henderson, quien se fracturó una de sus muñecas en los festejos tras la victoria ante México en octavos de final y tuvo que ser operado. Ante este escenario, el cuerpo técnico analiza contrarreloj las alternativas disponibles para saltar al campo de juego con un bloque sólido que pueda contrarrestar el poderío de la escuadra nórdica.

Cuándo juega Inglaterra contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

El trascendental choque eliminatorio que definirá a uno de los semifinalistas del campeonato del mundo se celebrará en el estado de Florida.

El duelo entre Inglaterra y Noruega se jugará el sábado 11 de julio desde las 18 (hora de Argentina) en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, y definirá cuál de las dos escuadras avanzará a la ronda de los cuatro mejores. La expectativa sobre este compromiso se vive con especial atención en Sudamérica. Si el conjunto de Lionel Scaloni supera su compromiso de cuartos e Inglaterra hace lo propio, ambos seleccionados se enfrentarán en semifinales el miércoles 15 de julio, dentro de un cuadro global donde Francia ya espera clasificada, mientras que España y Bélgica definirán en su llave al último clasificado del torneo.