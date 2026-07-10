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Alerta máxima en Inglaterra: una de las figuras fue puesta en cuarentena a horas de jugar con Noruega

El mediocampista fue separado del resto del plantel por un virus estomacal y su presencia en el duelo del sábado quedó envuelta en una profunda incertidumbre.

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Alerta máxima en Inglaterra: una de las figuras fue puesta en cuarentena a horas de jugar con Noruega

La planificación del seleccionado británico sufrió un contratiempo inesperado en la antesala de uno de los compromisos más trascendentales de la temporada. A un día de lo que será su duelo ante Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, el seleccionado de Inglaterra recibió una noticia inesperada: Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su participación en el partido del sábado quedó envuelta en incertidumbre. El futbolista fue apartado de manera preventiva con el firme objetivo de contener el cuadro de salud y evitar cualquier tipo de propagación masiva dentro de la delegación en territorio norteamericano.

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Foto: Lars Baron/Getty Images

Los pormenores de la situación médica del jugador fueron expuestos por la prensa de su país de origen, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. La información fue difundida por el Daily Mail, detallando que el influyente mediocampista ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad. Como medida estrictamente preventiva, el futbolista del Arsenal fue puesto en cuarentena para evitar que el virus pueda propagarse entre sus compañeros en una instancia decisiva del certamen, por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para evaluar su evolución física.

La posible ausencia del volante central significaría un dolor de cabeza complejo para la estructura táctica de la escuadra británica debido a su peso en el andamiaje titular. La posible ausencia representaría una baja sensible para el seleccionado inglés, dado que el mediocampista participó en cuatro de los cinco encuentros disputados por su equipo en la Copa del Mundo y aportó una asistencia frente a Croacia durante la fase de grupos. Su única suplencia a lo largo de toda la competencia ecuménica se había registrado en la última fecha de esa primera instancia frente a Panamá.

Qué otras bajas por lesión tiene la selección de Inglaterra en el Mundial 2026

El conjunto europeo debe reestructurar su mediocampo debido a imprevistos físicos de gravedad acontecidos durante las celebraciones de la ronda previa.

El panorama se presenta complejo para las variantes del banco de suplentes debido a que los problemas médicos se acumulan en la misma zona del terreno. De confirmarse la baja de Rice, esta se sumaría a la del mediocampista Jordan Henderson, quien se fracturó una de sus muñecas en los festejos tras la victoria ante México en octavos de final y tuvo que ser operado. Ante este escenario, el cuerpo técnico analiza contrarreloj las alternativas disponibles para saltar al campo de juego con un bloque sólido que pueda contrarrestar el poderío de la escuadra nórdica.

Cuándo juega Inglaterra contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

El trascendental choque eliminatorio que definirá a uno de los semifinalistas del campeonato del mundo se celebrará en el estado de Florida.

El duelo entre Inglaterra y Noruega se jugará el sábado 11 de julio desde las 18 (hora de Argentina) en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, y definirá cuál de las dos escuadras avanzará a la ronda de los cuatro mejores. La expectativa sobre este compromiso se vive con especial atención en Sudamérica. Si el conjunto de Lionel Scaloni supera su compromiso de cuartos e Inglaterra hace lo propio, ambos seleccionados se enfrentarán en semifinales el miércoles 15 de julio, dentro de un cuadro global donde Francia ya espera clasificada, mientras que España y Bélgica definirán en su llave al último clasificado del torneo.

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