Aumentó el transporte en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde julio

- Hasta 3 kilómetros: $1063,98.
- Entre 3 y 6 kilómetros: $1196,97.
- Entre 6 y 12 kilómetros: $1329,97.
- Entre 12 y 27 kilómetros: $1595,97.
- Más de 27 kilómetros: $1876,33.
Las nuevas tarifas de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires
Las 28 líneas de colectivos que dependen del Gobierno porteño aumentaron un 4,1%.
Los nuevos valores son:
- Hasta 3 kilómetros: $820,99.
- Entre 3 y 6 kilómetros: $912,55.
- Entre 6 y 12 kilómetros: $982,52.
- Entre 12 y 27 kilómetros: $1052,85.
Con este ajuste volvió a ampliarse la diferencia entre las tarifas de la Ciudad y las de la provincia de Buenos Aires.
El subte también aumentó
El boleto del subte porteño subió un 4,1% y pasó de $1558 a $1621 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.
En tanto, quienes no tengan la SUBE nominalizada deberán pagar $2541,10 por viaje.
Cuánto cuesta viajar en tren desde julio
El Gobierno nacional dispuso un incremento del 8,6% para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.
Las nuevas tarifas para usuarios con SUBE registrada son:
- Primera sección: $380.
- Segunda sección: $530.
- Tercera sección: $660.
Quienes compren el boleto en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1400.
También subieron los peajes porteños
Las autopistas administradas por la Ciudad también actualizaron sus tarifas con una suba del 4,1%.
Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno
- Motocicletas: $1.922,14 (hora pico: $3.075,84).
- Autos: $4.613,65 (hora pico: $6.538,29).
- Vehículos pesados de hasta dos ejes: $7.304,71 (hora pico: $10.764,81).
Autopistas Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero
- Motocicletas: $1.153,49 (hora pico: $1.383,87).
- Autos: $1.922,14 (hora pico: $2.718,21).
- Vehículos pesados: $3.469,02 (hora pico: $4.997,99).
Peaje Alberti
- Motocicletas: $1.153,49 (hora pico: $1.537,55).
- Autos: $1.461,10 (hora pico: $1.845,70).
Con estas actualizaciones, julio comenzó con una nueva ronda de incrementos en el transporte público y la circulación vehicular en el AMBA, en el marco del esquema de actualización mensual que aplican las distintas jurisdicciones.