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Aumentó el transporte en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde julio

Entraron en vigencia las nuevas tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto mínimo de colectivo aumento entre 4,1% y 4,3% y los ferrocarriles un 8,6%.

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Aumentó el transporte en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo

Aumentó el transporte en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de julio

El transporte público volvió a aumentar este 1° de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este miércoles rigen las nuevas tarifas para colectivos, trenes y subtes, luego de los incrementos oficializados por los gobiernos nacional, bonaerense y porteño.

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El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires superó los $1.060, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó por encima de los $820. También aumentaron los trenes del AMBA, con una suba del 8,6%, y el subte porteño, cuyo pasaje pasó a costar más de $1.600.

Cuánto cuesta viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires

Las líneas de colectivos bajo jurisdicción bonaerense aplicaron un incremento del 4,3%, en línea con el mecanismo de actualización mensual que contempla la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.

Con la SUBE registrada, las nuevas tarifas son:

  • Hasta 3 kilómetros: $1063,98.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $1196,97.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $1329,97.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1595,97.
  • Más de 27 kilómetros: $1876,33.

Las nuevas tarifas de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Las 28 líneas de colectivos que dependen del Gobierno porteño aumentaron un 4,1%.

Los nuevos valores son:

  • Hasta 3 kilómetros: $820,99.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $912,55.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $982,52.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1052,85.

Con este ajuste volvió a ampliarse la diferencia entre las tarifas de la Ciudad y las de la provincia de Buenos Aires.

El subte también aumentó

El boleto del subte porteño subió un 4,1% y pasó de $1558 a $1621 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

En tanto, quienes no tengan la SUBE nominalizada deberán pagar $2541,10 por viaje.

Cuánto cuesta viajar en tren desde julio

El Gobierno nacional dispuso un incremento del 8,6% para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Las nuevas tarifas para usuarios con SUBE registrada son:

  • Primera sección: $380.
  • Segunda sección: $530.
  • Tercera sección: $660.

Quienes compren el boleto en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1400.

También subieron los peajes porteños

Las autopistas administradas por la Ciudad también actualizaron sus tarifas con una suba del 4,1%.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

  • Motocicletas: $1.922,14 (hora pico: $3.075,84).
  • Autos: $4.613,65 (hora pico: $6.538,29).
  • Vehículos pesados de hasta dos ejes: $7.304,71 (hora pico: $10.764,81).

Autopistas Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

  • Motocicletas: $1.153,49 (hora pico: $1.383,87).
  • Autos: $1.922,14 (hora pico: $2.718,21).
  • Vehículos pesados: $3.469,02 (hora pico: $4.997,99).

Peaje Alberti

  • Motocicletas: $1.153,49 (hora pico: $1.537,55).
  • Autos: $1.461,10 (hora pico: $1.845,70).

Con estas actualizaciones, julio comenzó con una nueva ronda de incrementos en el transporte público y la circulación vehicular en el AMBA, en el marco del esquema de actualización mensual que aplican las distintas jurisdicciones.

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