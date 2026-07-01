Aumentó el transporte en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde julio

Hasta 3 kilómetros: $1063,98 .

. Entre 3 y 6 kilómetros: $1196,97 .

. Entre 6 y 12 kilómetros: $1329,97 .

. Entre 12 y 27 kilómetros: $1595,97 .

. Más de 27 kilómetros: $1876,33.

Las nuevas tarifas de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Las 28 líneas de colectivos que dependen del Gobierno porteño aumentaron un 4,1%.

Los nuevos valores son:

Hasta 3 kilómetros: $820,99 .

. Entre 3 y 6 kilómetros: $912,55 .

. Entre 6 y 12 kilómetros: $982,52 .

. Entre 12 y 27 kilómetros: $1052,85.

Con este ajuste volvió a ampliarse la diferencia entre las tarifas de la Ciudad y las de la provincia de Buenos Aires.

El subte también aumentó

El boleto del subte porteño subió un 4,1% y pasó de $1558 a $1621 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

En tanto, quienes no tengan la SUBE nominalizada deberán pagar $2541,10 por viaje.

Cuánto cuesta viajar en tren desde julio

El Gobierno nacional dispuso un incremento del 8,6% para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Las nuevas tarifas para usuarios con SUBE registrada son:

Primera sección: $380 .

. Segunda sección: $530 .

. Tercera sección: $660.

Quienes compren el boleto en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1400.

También subieron los peajes porteños

Las autopistas administradas por la Ciudad también actualizaron sus tarifas con una suba del 4,1%.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1.922,14 (hora pico: $3.075,84 ).

(hora pico: ). Autos: $4.613,65 (hora pico: $6.538,29 ).

(hora pico: ). Vehículos pesados de hasta dos ejes: $7.304,71 (hora pico: $10.764,81).

Autopistas Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1.153,49 (hora pico: $1.383,87 ).

(hora pico: ). Autos: $1.922,14 (hora pico: $2.718,21 ).

(hora pico: ). Vehículos pesados: $3.469,02 (hora pico: $4.997,99).

Peaje Alberti

Motocicletas: $1.153,49 (hora pico: $1.537,55 ).

(hora pico: ). Autos: $1.461,10 (hora pico: $1.845,70).

Con estas actualizaciones, julio comenzó con una nueva ronda de incrementos en el transporte público y la circulación vehicular en el AMBA, en el marco del esquema de actualización mensual que aplican las distintas jurisdicciones.