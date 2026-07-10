La agenda internacional de Milei: Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, para apoyar a aliados regionales

Las elecciones en Brasil están convocadas para el 4 de octubre próximo, en un escenario de fuerte polarización entre Lula y el bolsonarismo. Las últimas encuestas muestran un repunte del líder del Partido de los Trabajadores, que le sacaría entre 5 y 10 puntos en la segunda vuelta.

Visitas a Perú, Colombia y Ecuador

Tres días después, luego de una escala en Buenos Aires para encabezar el acto de inauguración de la Exposición Rural 2026 en Palermo el 26 de julio, Milei anunció que partirá el 28 de julio a Lima, Perú, para asistir a la asunción presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

En tanto, el jefe de Estado confirmó que tiene en agenda viajar el próximo 7 de agosto a Colombia para avalar la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella como reemplazante del actual presidente izquierdista Gustavo Petro.

Aunque desde Casa Rosada aclararon a A24.com que aún no recibió las invitaciones formales, Milei ya tiene esa visita a Colombia agendada.

Como parte de la misma gira, Milei anticipó que completará el recorrido con una visita a su homónimo ecuatoriano, Daniel Noboa, por "un acuerdo pendiente". Con estos nuevos viajes, el líder libertario sumará 41 giras al exterior.

En la previa de los viajes, Milei dejó palabras de aliento para sus nuevos pares

"Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil", sostuvo el mandatario durante una Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, que se realizó el 29 de junio en Puerto Madero y reunió a legisladores, embajadores y líderes religiosos de distintos países de la región, entre ellos Flavio Bolsonaro.

Sobre Fujimori, el Presidente señaló su deseo de que el triunfo "abra una nueva etapa entre la Argentina y el Perú" y destacó sus coincidencias por traer "más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado trasnacional".

Sobre De la Espriella, el libertario indicó: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás".

En tanto, Milei prepara más giras internacionales para el segundo semestre del año. Aunque no están confirmadas oficialmente, entre septiembre y noviembre próximos prepara visitas a Londres, París y Nueva York.