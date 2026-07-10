A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TAJANTE

El hermano de Mauro Icardi se cansó y explotó contra la prensa: qué dijo sobre Wanda Nara y la China Suárez

Juan Icardi, hermano de Mauro Icardi, habló en el programa Intrusos sobre el presente de su familia en Rosario y aclaró varias cuestiones que circularon.

10 jul 2026, 15:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
El hermano de Mauro Icardi se cansó y explotó contra la prensa: qué dijo sobre Wanda Nara y la China Suárez

El hermano de Mauro Icardi se cansó y explotó contra la prensa: qué dijo sobre Wanda Nara y la China Suárez

El hermano de Mauro Icardi se cansó y explotó contra la prensa: qué dijo sobre Wanda Nara y la China Suárez

El hermano de Mauro Icardi se cansó y explotó contra la prensa: qué dijo sobre Wanda Nara y la China Suárez

Juan Icardi, hermano de Mauro Icardi, habló en el programa Intrusos (América Tv) y por primera vez se refirió a los últimos rumores que circularon en torno a la familia del futbolista y también de la actual pareja y ex de su hermano, la China Suárez y Wanda Nara, respectivamente.

"Yanina Latorre dijo que tu papá está pasando por muchas necesidades y que Mauro no lo ayuda", le dijo el cronista. A lo que Juan aclaró: "Habla sin saber, no conoce nada. Nosotros somos como cualquier familia acá, salimos a trabajar todos los días y nos ganamos la vida, es así, no hace falta que Mauro nos ayude".

Leé también

El picante mensaje sobre Mauro Icardi que generó debate y polémica en redes: "En 10 años..."

El picante mensaje sobre Mauro Icardi que generó debate y polémica en redes: En 10 años...

Y agregó acerca del último y picante enfrentamiento de su hermano con la conductora: "Creo que lo que ella quería era pelear con Mauro y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene por qué hablar de mi papá diciendo que pasa hambre, que está solo en Rosario, que tiene que hacer una olla de locro par poder comer que no es así".

"Mi papá es carnicero, tiene mucho conocimiento de la cocina, trabaja de eso y es lo que hace. Se pelean entre ellos, es lo mediático, Mauro está enfocado en eso", aseguró sobre el presente económico de su padre, Juan Carlos Icardi.

Cómo se encuentra la interna en la familia Icardi y el vínculo con Wanda Nara

Consultado sobre si todos los integrantes de la familia tienen las puertas abiertas de la casa, Juan Icardi comentó en charla con Intrusos: "Acá son todos bien recibidos, mal o bien somos familia, es así. Se le abren las puertas a todos: desde Ivana, Wanda, Mauro, Eugenia, no hay problemas con ninguno, nosotros no tenemos nada que ver, esas cosas las tienen que arreglar ellos".

"Están hablando que mi papá está solo en Rosario y no es así, estoy yo, mi hermana Aldana, mi hermano Guido, nos reunimos todos los domingos. Y menos eso de pasar hambre, del locro que se hace para vender también terminamos comiendo nosotros", continuó uno de los hermanos del futbolista.

Y dejó en claro el por qué del silencio de la familia ante las versiones que surgen en los medios: "A mi papá y a ninguno nos gusta lo mediático, nosotros no estamos acostumbrados. Siempre priorizamos la felicidad del Icardi mayor que es mi papá, más allá de los problemas que tenga Wanda con Mauro, ella trajo a las nenas y mi viejo estaba contento".

"La camioneta de mi papá estuvo desde un principio a nombre de Wanda y no creo que cambie nada. La casa y la chata son de mi viejo, después el día de mañana a nombre de quién esté se verá y listo, no es un problema eso. Mauro tiene que venir a visitar al padre", cerró firme Juan Icardi con un firme mensaje al futbolista.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Intrusos

Lo más visto