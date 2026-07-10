El hermano de Mauro Icardi se cansó y explotó contra la prensa: qué dijo sobre Wanda Nara y la China Suárez

Cómo se encuentra la interna en la familia Icardi y el vínculo con Wanda Nara

Consultado sobre si todos los integrantes de la familia tienen las puertas abiertas de la casa, Juan Icardi comentó en charla con Intrusos: "Acá son todos bien recibidos, mal o bien somos familia, es así. Se le abren las puertas a todos: desde Ivana, Wanda, Mauro, Eugenia, no hay problemas con ninguno, nosotros no tenemos nada que ver, esas cosas las tienen que arreglar ellos".

"Están hablando que mi papá está solo en Rosario y no es así, estoy yo, mi hermana Aldana, mi hermano Guido, nos reunimos todos los domingos. Y menos eso de pasar hambre, del locro que se hace para vender también terminamos comiendo nosotros", continuó uno de los hermanos del futbolista.

Y dejó en claro el por qué del silencio de la familia ante las versiones que surgen en los medios: "A mi papá y a ninguno nos gusta lo mediático, nosotros no estamos acostumbrados. Siempre priorizamos la felicidad del Icardi mayor que es mi papá, más allá de los problemas que tenga Wanda con Mauro, ella trajo a las nenas y mi viejo estaba contento".

"La camioneta de mi papá estuvo desde un principio a nombre de Wanda y no creo que cambie nada. La casa y la chata son de mi viejo, después el día de mañana a nombre de quién esté se verá y listo, no es un problema eso. Mauro tiene que venir a visitar al padre", cerró firme Juan Icardi con un firme mensaje al futbolista.