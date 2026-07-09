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Preocupación por Erling Haaland y la selección de Noruega: sufren de un gran problema a dos días de enfrentar a Inglaterra

La amenaza silenciosa que complica a toda la Seleción de Noruega y podría perder a sus jugadores más importantes. Enterate qué les pasa.

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Preocupación por Erling Haaland y la selección de Noruega: sufren de un gran problema a dos días de enfrentar a Inglaterra

Después de eliminar a Brasil y convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, Noruega atraviesa horas de máxima preocupación. A pocos días del trascendental cruce frente a Inglaterra por los cuartos de final, varios integrantes del plantel comenzaron a presentar síntomas compatibles con un fuerte cuadro gripal, lo que encendió las alarmas puertas adentro de la concentración.

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La noticia cayó como un balde de agua fría en el seleccionado escandinavo. Tos persistente, ronquera, malestar general e incluso dificultades para respirar comenzaron a aparecer entre distintos futbolistas, mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de cada caso para saber quiénes podrán estar disponibles en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

El propio entrenador, Stale Solbakken, reconoció públicamente que la situación existe y sorprendió al admitir que él mismo tampoco atraviesa su mejor estado de salud.

"Hay ataques de tos y ronquera aquí y allá. Somos más de 50 personas, así que sería extraño que uno o dos no se vieran afectados", explicó el entrenador durante una conferencia de prensa que dejó mucha más preocupación que tranquilidad.

Aunque en un primer momento se especuló con la presencia de algún virus circulando dentro del plantel, el técnico descartó esa hipótesis y atribuyó el problema al enorme desgaste físico que sufrió la delegación durante el torneo.

Noruega instaló su base en Greensboro, Carolina del Norte, pero desde allí debió viajar constantemente a Boston, Nueva Jersey, Dallas y ahora Miami. Según Solbakken, la combinación de vuelos, cambios de clima, aire acondicionado y pocas horas de descanso terminó pasando factura.

"El aire acondicionado, los vuelos, los vestuarios... son muchísimas horas de viaje. Todo eso termina afectando al cuerpo", explicó.

Sin embargo, hay casos que generan una preocupación especial. Jorgen Strand Larsen llegó a tener fiebre y debió perderse un entrenamiento en los días previos al encuentro frente a Irak. Por su parte, Marcus Holmgren Pedersen terminó exhausto durante el histórico partido contra Brasil y abandonó el campo con claras señales de agotamiento.

Sobre este último, Solbakken realizó un análisis que llamó la atención: "Creo, sin ser médico, que también tiene que ver con la juventud. Llegó pensando que sería suplente, terminó jugando dos partidos de enorme nivel y acumuló muchísimas emociones. Su cabeza y su cuerpo comenzaron a resentirse", sostuvo.

El propio entrenador confesó que el impacto del Mundial también lo golpeó personalmente. Después del histórico triunfo frente a Brasil, lejos de salir a celebrar, reveló que apenas pudo mantenerse en pie: "Estaba demasiado cansado. Me fui directo a la cama, volví a mirar el partido y casi no pude dormir", reconoció.

Ahora, Noruega enfrenta una carrera contrarreloj. Restan apenas unos días para recuperar físicamente al plantel antes del esperado choque frente a Inglaterra, uno de los máximos candidatos al título.

Lo que comenzó como una aventura inolvidable para la selección revelación del Mundial podría transformarse en una auténtica pesadilla si los problemas físicos continúan multiplicándose. Después de sorprender al mundo eliminando a Brasil, el equipo nórdico ahora deberá demostrar que también puede vencer a un rival mucho más silencioso e impredecible: el desgaste extremo que deja una Copa del Mundo.

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