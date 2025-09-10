En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Torres Gemelas
Estados Unidos
A 24 años

Atentado a las Torres Gemelas: el argentino que predijo la tragedia del 11 de septiembre

Este jueves se cumplen 24 años del atentado, fue ejecutado por Al Qaeda, que dejó casi 3 mil muertos en Nueva York. En 1939, un artista argentino profetizó lo que ocurriría décadas más tarde.

Este jueves 11 de septiembre de 2025 se cumplen 24 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York

Este jueves 11 de septiembre de 2025 se cumplen 24 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York

Este jueves 11 de septiembre de 2025 se cumplen 24 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Un nombre que resuena en este contexto es el de Benjamín Solari Parravicini, un artista argentino conocido como el "Nostradamus argentino" por sus enigmáticas psicografías que, según sus seguidores, anticiparon eventos históricos significativos.

Leé también Trágico: quién era la ciudadana argentina asesinada en el atentado terrorista en Jerusalén
Una argentina muerta en el atentado en Jerusalén. (foto: Genitleza Jerusalen Post)

Nacido en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898, Parravicini fue un pintor y escultor que, a partir de 1932, comenzó a recibir impulsos para crear dibujos acompañados de textos proféticos que él denominaba "psicografías". Aseguraba que estas revelaciones le llegaban bajo la guía de su ángel de la guarda, Fray José de Aragón. A lo largo de su vida, realizó más de mil de estas obras, en las que abordaba temas como la política, la ciencia, la religión y la tecnología. Falleció el 13 de diciembre de 1974, pero su legado perdura y sigue siendo objeto de estudio y debate.

La psicografía de Parravicini que predijo las Torres Gemelas

Una de las psicografías más citadas en relación con el atentado del 11 de septiembre es la realizada por Parravicini en 1939, que muestra una figura femenina con una antorcha, similar a la Estatua de la Libertad, y la frase: "La libertad de Norte América perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado dos veces".

Este dibujo ha sido interpretado por algunos como una anticipación del ataque a las Torres Gemelas.

parravicini

Qué pasó en el atentado de las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas asociados a la organización extremista Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, provocando el colapso de ambos rascacielos en cuestión de horas.

TORRES GEMELAS (2).png

  • El atentado dejó cerca de 3.000 muertos y miles de heridos.

  • El impacto destruyó la infraestructura de la zona. Además generó un daño económico y simbólico de gran magnitud.

  • Los otros dos aviones se dirigieron hacia el Pentágono y un campo en Pensilvania. Un mayor desastre se evitó gracias a la intervención de pasajeros que intentaron retomar el control.

El ataque cambió la política internacional y la seguridad global dio inicio a la llamada “Guerra contra el Terrorismo” y transformó para siempre la vida en Estados Unidos y el mundo.

Otras predicciones de Parravicini que sorprendieron al mundo

Parravicini

Parravicini realizó otras psicografías que, según sus seguidores, anticiparon eventos como:

  • La llegada de Fidel Castro a Cuba: En 1937, dibujó una figura con barba y boina, similar a Castro, con la leyenda "El hombre de la barba será el líder de la isla".

  • El asesinato de John F. Kennedy: En 1963, realizó un dibujo de un hombre con un sombrero, similar a Lee Harvey Oswald, con la frase "El hombre gris será el asesino del presidente".

  • La elección del Papa Francisco: En 1969, dibujó una figura con un sombrero blanco, similar al Papa Francisco, con la frase "El Papa del fin del mundo será argentino".

papa-parravicini

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Torres Gemelas Estados Unidos Hacks
Notas relacionadas
Budín de banana y chocolate sin TACC: la opción casera que va a cambiar tus desayunos y meriendas
Netflix sorprende con esta película europea que arrasó en los Oscar con cuatro premios
Quién es Jimena Buttigliengo y por qué su ex marido no la deja ver a sus hijos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar