Atentado a las Torres Gemelas: el argentino que predijo la tragedia del 11 de septiembre

parravicini

Qué pasó en el atentado de las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas asociados a la organización extremista Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, provocando el colapso de ambos rascacielos en cuestión de horas.

TORRES GEMELAS (2).png

El atentado dejó cerca de 3.000 muertos y miles de heridos.

El impacto destruyó la infraestructura de la zona. Además generó un daño económico y simbólico de gran magnitud.

Los otros dos aviones se dirigieron hacia el Pentágono y un campo en Pensilvania. Un mayor desastre se evitó gracias a la intervención de pasajeros que intentaron retomar el control.

El ataque cambió la política internacional y la seguridad global dio inicio a la llamada “Guerra contra el Terrorismo” y transformó para siempre la vida en Estados Unidos y el mundo.

Otras predicciones de Parravicini que sorprendieron al mundo

Parravicini realizó otras psicografías que, según sus seguidores, anticiparon eventos como:

La llegada de Fidel Castro a Cuba : En 1937, dibujó una figura con barba y boina, similar a Castro, con la leyenda "El hombre de la barba será el líder de la isla".

El asesinato de John F. Kennedy : En 1963, realizó un dibujo de un hombre con un sombrero, similar a Lee Harvey Oswald, con la frase "El hombre gris será el asesino del presidente".

La elección del Papa Francisco: En 1969, dibujó una figura con un sombrero blanco, similar al Papa Francisco, con la frase "El Papa del fin del mundo será argentino".