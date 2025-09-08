Trágico: quién era la ciudadana argentina asesinada en el atentado terrorista en Jerusalén

comunicado amia El rabino de la Amia, también dio su mensaje ante la masacre en Jerusalén en la que murió una mujer argentina. (Foto: Amia)

"Con profundo dolor confirmamos que Sara ("Sarita") Mariela Voloj de Mendelson (Z”L), de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén. Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana. Elevamos una plegaria por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos", dice el mensaje completo del rabino de la AMIA, Eliahu Hamra.

mujer argentina asesinada en jerusalen La mujer asesinada era referente de un grupo juvenil en jerusalén. (Foto: cuenta de X de Henn Mazzig)

Uno de los responsables del grupo juvenil con el que Sarita interactuaba también expresó su pesar: "Sarita (Sarah) Mendelson, z”l, una de las víctimas del mortal ataque terrorista de esta mañana, trabajó durante décadas en el liderazgo del movimiento juvenil Bnei Akiva. El movimiento juvenil religioso opera en todo Israel y ofrece actividades para niños. Sarah impactó la vida de innumerables personas con su trabajo. Hoy fue asesinada camino a su oficina. Que su recuerdo sea una bendición".

En el atentado murieron 6 personas, y otras 6 están heridas, algunas en estado grave.