En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Terrorismo
Tragedia
Conflicto en Medio Oriente

Trágico: quién era la ciudadana argentina asesinada en el atentado terrorista en Jerusalén

Una mujer de origen argentino estaba en la parada en la que dos terroristas palestinos abrieron fuego sin mediar palabra.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Una argentina muerta en el atentado en Jerusalén. (foto: Genitleza Jerusalen Post)

Una argentina muerta en el atentado en Jerusalén. (foto: Genitleza Jerusalen Post)
Leé también Hamas mostró un desgarrador video de la separación de los hermanos Horn en Gaza
Los hermanos se abrazan y lloran juntos antes de despedirse (Foto: captura de video Instagram @alemellincovsky).

Su muerte fue confirmada por el rabino Eliahu Hamr, de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y que expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales.

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (‘Sarita’) Mariela Voloj de Mendelson es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, escribió Hamra en X (ex Twitter).

CANCILLERIA ARGENTINA
La canciller&iacute;a repudi&oacute; el atentado y lament&oacute; la muerte de la ciudadana argentina en Jerusal&eacute;n. (Foto: Canciller&iacute;a)

La cancillería repudió el atentado y lamentó la muerte de la ciudadana argentina en Jerusalén. (Foto: Cancillería)

Comunicado de la cancillería

“La República Argentina condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson”, dice un mensaje a modo de comunicado firmado por el canciller, Gerardo Werthein. La nota de condena agrega: “La República Argentina reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos. Asimismo, reafirma su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación".

comunicado amia
El rabino de la Amia, tambi&eacute;n dio su mensaje ante la masacre en Jerusal&eacute;n en la que muri&oacute; una mujer argentina. (Foto: Amia)

El rabino de la Amia, también dio su mensaje ante la masacre en Jerusalén en la que murió una mujer argentina. (Foto: Amia)

"Con profundo dolor confirmamos que Sara ("Sarita") Mariela Voloj de Mendelson (Z”L), de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén. Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana. Elevamos una plegaria por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos", dice el mensaje completo del rabino de la AMIA, Eliahu Hamra.

mujer argentina asesinada en jerusalen
La mujer asesinada era referente de un grupo juvenil en jerusal&eacute;n. (Foto: cuenta de X de Henn Mazzig)

La mujer asesinada era referente de un grupo juvenil en jerusalén. (Foto: cuenta de X de Henn Mazzig)

Uno de los responsables del grupo juvenil con el que Sarita interactuaba también expresó su pesar: "Sarita (Sarah) Mendelson, z”l, una de las víctimas del mortal ataque terrorista de esta mañana, trabajó durante décadas en el liderazgo del movimiento juvenil Bnei Akiva. El movimiento juvenil religioso opera en todo Israel y ofrece actividades para niños. Sarah impactó la vida de innumerables personas con su trabajo. Hoy fue asesinada camino a su oficina. Que su recuerdo sea una bendición".

En el atentado murieron 6 personas, y otras 6 están heridas, algunas en estado grave.

FUENTE: hamas
Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Terrorismo Tragedia Muertos Jerusalén Argentina
Notas relacionadas
El acuerdo secreto para eliminar a Hamas de la Franja de Gaza
Análisis | La situación en Gaza bajo la lupa: el rol de la ONU, las brutales exigencias de Hamas y la apatía de la Cruz Roja
Dramático: Hamas publicó un video donde aparecen dos rehenes israelíes capturados en 2023

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar