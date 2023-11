Basada en hechos reales, la miniserie de época subida de tono que tiene Netflix 

El relato se sumerge en la lucha de Lidia por invalidar la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín que le impide ejercer como abogada. Determinada a seguir su pasión, encuentra un lugar en el bufete de su hermano Enrico, donde no solo enfrenta los desafíos legales, sino que también se ve inmersa en la investigación de homicidios, según la sinopsis oficial de Netflix.

La serie ha sido elogiada por su representación ingeniosa y conmovedora de la vida de la primera jurista italiana. Ha escalado a la cima del Top 10 de la lista de TV en 55 países, consolidándose como un drama policial imperdible para los amantes del género.

El elenco, encabezado por la brillante actuación de Matilda De Angelis, junto a Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinead Thornhill, Dario Aita y Sara Lazzaro, ha sido fundamental para el éxito y la inmersión en esta historia basada en hechos reales.

Con su cautivante trama y un enfoque inspirador en la vida de Lidia Poët, "La Ley de Lidia Poët" se ha convertido en una opción ideal para los espectadores ávidos de dramas de época y suspenso, demostrando ser una obra que va más allá del entretenimiento, ofreciendo un vistazo emocionante a una figura pionera en la historia legal italiana.

The Law According to Lidia Poët | Official Trailer | Netflix