Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie argentina y es la más esperada por todos

Crimen desorganizado Netflix 2 Créditos: Mariano Landetcheverry / Netflix.

Cada personaje tendrá un perfil marcado y un rol clave dentro de la historia. Según adelantó Netflix, ninguno de ellos confiará realmente en el otro y todos ocultarán algo.

De qué trata "Crimen desorganizado", la nueva serie policial de Netflix

La serie sigue a un grupo de ladrones, desconocidos entre sí, que roba un banco y se reúne en una casa esperando cobrar por el trabajo recién realizado. Pero nada sale según lo planeado y no hay rastros del botín.

Quienes encargaron el robo están yendo a buscarlo y ahí es cuando el verdadero golpe comienza. Crimen desorganizado es un thriller cruento y delirante donde cada secreto tiene precio y nadie sale limpio.

Cuándo se estrena "Crimen desorganizado" en Netflix

Dirigida por Nicanor Loreti y producida por Pampa Films, Crimen desorganizado se encuentra en etapa de producción y tiene previsto su estreno en 2027.

Crimen desorganizado Netflix 3 Créditos: Mariano Landetcheverry / Netflix.

Ficha técnica de "Crimen desorganizado"

DIRECTOR: Nicanor Loreti

Nicanor Loreti SEGUNDO DIRECTOR: Iván Vescovo

Iván Vescovo GUION: Martín Méndez & Marcelo Camaño

Martín Méndez & Marcelo Camaño ELENCO: Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y con la participación de Martín Bossi

Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y con la participación de Martín Bossi PRODUCTORES: Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky

Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky UNA PRODUCCIÓN DE: Pampa Films

El thriller policial sigue creciendo en Netflix

En los últimos años, Netflix encontró un público muy fuerte para las historias policiales y los thrillers criminales. Series centradas en robos, traiciones y personajes moralmente ambiguos lograron posicionarse entre las más vistas de la plataforma.

Con Crimen desorganizado, el servicio de streaming intentará sumar una producción argentina con identidad propia dentro de ese género. La combinación de humor negro, violencia y tensión psicológica podría transformarla en una de las apuestas más fuertes de cara a 2027.

Además, el hecho de que los personajes no se conozcan entre sí antes del robo agregará un elemento permanente de incertidumbre. Nadie sabrá realmente quién dice la verdad. Y en un contexto donde el dinero desapareció y todos sospechan de todos, cualquier error podría terminar de la peor manera.

Crimen desorganizado Netflix 4 Créditos: Mariano Landetcheverry / Netflix.

Netflix apuesta otra vez por las producciones argentinas

El lanzamiento de Crimen desorganizado también confirma el interés de Netflix por seguir produciendo contenidos argentinos originales.

En los últimos años, la plataforma impulsó proyectos locales de distintos géneros, desde dramas y comedias hasta thrillers y documentales. Ahora buscará reforzar esa estrategia con una serie policial que combinará acción, tensión y humor negro.

El proyecto reunirá figuras reconocidas de distintas generaciones y apostará por una narrativa intensa, dinámica y visualmente impactante. La expectativa crecerá a medida que aparezcan nuevos adelantos y se conozcan más detalles de la trama.

Por ahora, lo único seguro es que en Crimen desorganizado nadie estará a salvo y que el verdadero peligro comenzará después del robo.

Primer adelanto de "Crimen desorganizado" en Netflix