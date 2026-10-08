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Blopper en vivo en TN: no pudo pronunciar una palabra, se enojó golpeó la mesa y mandó a leer a los demás

No le salió una palabra, se calentó, golpeó la mesa y mandó a leer a todos: el blooper de TN que se hizo viral. Miralo.

Blopper en vivo en TN: no pudo pronunciar una palabra, se enojó golpeó la mesa y mandó a leer a los demás

Un momento que parecía ser una rutina más de televisión terminó convirtiéndose en uno de esos furcios en vivo que rápidamente recorren las redes sociales. La protagonista fue la periodista Daiana Lombardi, quien tuvo dificultades para pronunciar una palabra mientras leía los títulos del programa.

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Todo ocurrió cuando Lombardi se disponía a realizar una tarea habitual: leer los principales títulos de la jornada. Sin embargo, una palabra en particular se convirtió en un inesperado obstáculo: “deteriorados”.

La periodista tropezó al intentar pronunciarla, pero lejos de dejar pasar el error, decidió enfrentarlo inmediatamente. Apenas terminó de leer los títulos, volvió sobre la palabra y la repitió más lentamente, separándola hasta conseguir pronunciarla correctamente.

Y cuando finalmente lo logró, llegó el momento más divertido del blooper: “Bueno, lean ustedes”, lanzó Lombardi, visiblemente molesta consigo misma, en una reacción que sorprendió por su espontaneidad.

Pero la escena todavía tenía un detalle más. A continuación se escuchó un fuerte golpe de fondo, como si el enojo de la periodista hubiera terminado descargándose contra el escritorio. No quedó del todo claro si su “bueno, lean ustedes” estaba dirigido a los espectadores, a sus compañeros o directamente a la producción.

Lo cierto es que la secuencia completa quedó registrada y rápidamente se convirtió en un nuevo furcio televisivo viral. Una palabra difícil, un segundo intento, el enojo y un golpe inesperado terminaron armando una escena que tenía todos los ingredientes para convertirse en meme.

En pocas palabras

  • Blooper en TN: La periodista Daiana Lombardi tuvo dificultades para pronunciar la palabra "deteriorados" al aire.
  • Reacción viral: La conductora, visiblemente molesta, golpeó la mesa y exclamó "bueno, lean ustedes".
  • Momento cómico: La secuencia del error, la reacción y el golpe se viralizó rápidamente en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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