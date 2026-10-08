Blopper en vivo en TN: no pudo pronunciar una palabra, se enojó golpeó la mesa y mandó a leer a los demás

Pero la escena todavía tenía un detalle más. A continuación se escuchó un fuerte golpe de fondo, como si el enojo de la periodista hubiera terminado descargándose contra el escritorio. No quedó del todo claro si su “bueno, lean ustedes” estaba dirigido a los espectadores, a sus compañeros o directamente a la producción.

Lo cierto es que la secuencia completa quedó registrada y rápidamente se convirtió en un nuevo furcio televisivo viral. Una palabra difícil, un segundo intento, el enojo y un golpe inesperado terminaron armando una escena que tenía todos los ingredientes para convertirse en meme.