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Pablo Giralt tomó una inesperada decisión en plena despedida de Messi y sorprendió a todos

Pablo Giralt cerró la transmisión de Messi con una emotiva confesión que sorprendió a todos: "no va más". Enterate.

Pablo Giralt tomó una inesperada decisión en plena despedida de Messi y sorprendió a todos

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó momentos inolvidables dentro y fuera del campo de juego. Y uno de los más emotivos ocurrió durante el cierre de la transmisión de Telefe, cuando Pablo Giralt sorprendió a Juan Pablo Varsky con un gesto muy especial.

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Visiblemente emocionado por todo lo que había significado la noche, el periodista decidió hacer su propio homenaje y “retiró” a la corbata que lo acompañó durante gran parte de la carrera de Messi con la Selección.

Mientras terminaban la transmisión, Giralt tomó la corbata y explicó el particular significado que tenía para él.

“Esta no va más. Me acompañó durante 15 años, durante la carrera de Leo”, contó, dejando en claro que no se trataba simplemente de una prenda más.

Pero no fue el único objeto del que decidió despedirse. También señaló los auriculares que utilizó durante los últimos años y reveló que para él también llegó el momento de guardarlos.

“Estos auriculares tampoco, hace 10 años que los tengo. Todo a guardarse”, expresó.

La escena tuvo además un detalle todavía más emotivo: Giralt contó que tiene una cajita especial en la que guarda distintos objetos que lo acompañaron durante estos años de cobertura de la carrera de Messi.

Así, mientras para muchos hinchas la despedida de Leo significó cerrar una etapa, para Giralt también fue el momento de guardar algunos de los objetos que estuvieron presentes durante 15 años de su propia historia profesional siguiendo al capitán argentino.

En pocas palabras

  • Pablo Giralt: El periodista se despidió de la transmisión con un gesto emotivo.
  • Objetos Guardados: Se retiró la corbata usada durante 15 años y los auriculares de 10 años de carrera de Messi.
  • Cierre de Ciclo: El gesto simbolizó el fin de una etapa profesional ligada a la Selección Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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