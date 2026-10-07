Pablo Giralt tomó una inesperada decisión en plena despedida de Messi y sorprendió a todos

Pero no fue el único objeto del que decidió despedirse. También señaló los auriculares que utilizó durante los últimos años y reveló que para él también llegó el momento de guardarlos.

“Estos auriculares tampoco, hace 10 años que los tengo. Todo a guardarse”, expresó.

La escena tuvo además un detalle todavía más emotivo: Giralt contó que tiene una cajita especial en la que guarda distintos objetos que lo acompañaron durante estos años de cobertura de la carrera de Messi.

Así, mientras para muchos hinchas la despedida de Leo significó cerrar una etapa, para Giralt también fue el momento de guardar algunos de los objetos que estuvieron presentes durante 15 años de su propia historia profesional siguiendo al capitán argentino.