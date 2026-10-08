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La fuerte queja del técnico de Benín tras la despedida de Messi: No nos dieron..."

Gernot Rohr criticó a la seguridad por no permitir a los jugadores de Benín acercarse a Messi tras el 3-0. Su gesto con Scaloni.

Gernot Rohr

Gernot Rohr, técnico de Benín, lamentó que sus dirigidos no se hayan podido llevar una foto o una camiseta de Messi.

El desarrollo formal del marcador indicará que la Selección Argentina se impuso con un holgado 3-0 en la noche histórica del Estadio Monumental. Sin embargo, en el plano estrictamente competitivo, el representativo de Benín sostuvo una actuación sumamente digna que le permitió mantener su valla invicta durante más de 50 minutos. Tras la emotiva jornada en Núñez, el conjunto africano regresó a su país con la satisfacción del trabajo realizado en la cancha, pero con un sabor amargo generado por las dificultades para acceder al capitán rosarino fuera del césped.

Leé también Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina con un gol ante Benín
Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

A pesar de que en la antesala del pitazo inicial el capitán Sessi D’Almeida le entregó a la Pulga una estatuilla de las Amazonas del Dahomey —cuerpo militar femenino del antiguo reino beninés— junto a una rosa y una carta manuscrita del plantel, el entrenador de la visita lamento el desenlace en la zona de vestuarios. En declaraciones brindadas a la emisora francesa RMC, el director técnico Gernot Rohr expresó su malestar con la organización local: "El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo".

Por qué los futbolistas de Benín no pudieron intercambiar camisetas con Lionel Messi

Según las palabras del propio seleccionador franco-germánico, el deseo de los futbolistas africanos por quedarse con un recuerdo del astro argentino chocó de manera directa contra el estricto operativo dispuesto alrededor de la figura del diez. “Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil”, reveló el entrenador sobre la imposibilidad de conseguir recuerdos o autógrafos una vez finalizadas las acciones en el campo.

En contraposición con la suerte de sus dirigidos, el experimentado DT logró llevarse una firma histórica gracias a la mediación de Lionel Scaloni. Rohr le entregó al técnico argentino una camiseta que conservaba del Mundial de Rusia 2018 —torneo en el que dirigió a la Selección de Nigeria— para que se la hiciera rubricar por el rosarino. “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto”, reconoció con tono distendido.

Qué balance hizo el entrenador Gernot Rohr sobre el amistoso disputado en Núñez

Más allá de los inconvenientes en los pasillos internos del estadio, el entrenador de Benín valoró el significado deportivo e histórico que representó ser parte de la última función del capitán argentino vistiendo la camiseta albiceleste.

"Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi", remarcó el director técnico, concluyendo que haber competido frente a un marco colmado en el Estadio Monumental significó una experiencia inolvidable y formativa para los futbolistas jóvenes de su plantel.

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