La fuerte queja del técnico de Benín tras la despedida de Messi: No nos dieron..."

Qué balance hizo el entrenador Gernot Rohr sobre el amistoso disputado en Núñez

Más allá de los inconvenientes en los pasillos internos del estadio, el entrenador de Benín valoró el significado deportivo e histórico que representó ser parte de la última función del capitán argentino vistiendo la camiseta albiceleste.

"Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi", remarcó el director técnico, concluyendo que haber competido frente a un marco colmado en el Estadio Monumental significó una experiencia inolvidable y formativa para los futbolistas jóvenes de su plantel.