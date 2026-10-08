La fuerte queja del técnico de Benín tras la despedida de Messi: No nos dieron..."

El desarrollo formal del marcador indicará que la Selección Argentina se impuso con un holgado 3-0 en la noche histórica del Estadio Monumental. Sin embargo, en el plano estrictamente competitivo, el representativo de Benín sostuvo una actuación sumamente digna que le permitió mantener su valla invicta durante más de 50 minutos. Tras la emotiva jornada en Núñez, el conjunto africano regresó a su país con la satisfacción del trabajo realizado en la cancha, pero con un sabor amargo generado por las dificultades para acceder al capitán rosarino fuera del césped.