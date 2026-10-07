Los insólitos mensajes que recibió Agustín Giay tras pedirle el poncho a la Sole: "Me destruye"

La imagen fue imperdible: mientras Giay terminó abrazado al poncho, con una sonrisa de oreja a oreja, La Sole se quedó con el camperón del futbolista. Un intercambio que terminó siendo uno de los souvenirs más particulares de la noche.

El momento quedó registrado en video y no tardó en circular por las redes sociales. Y cuando los usuarios descubrieron que Giay había logrado quedarse con el poncho de La Sole, comenzaron las cargadas y los elogios.

“El poncho de La Sole me destruye”, escribió uno de los usuarios, mientras otros reaccionaron con entusiasmo: “¿Te quedaste con el poncho de la Sole? Amoooo”, “Qué bien estuviste con el poncho”, “Coronaste con el poncho, rey”, “Le mangueaste el poncho, un crack” y “Ese cambio con la Sole no supera ninguna camiseta”.

Así, en una noche que tenía a Messi como protagonista absoluto, Giay terminó llevándose a casa un recuerdo que difícilmente pueda superar a cualquier otra camiseta intercambiada: el poncho de La Sole.