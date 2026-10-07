En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡No puede ser!

Los insólitos mensajes que recibió Agustín Giay tras pedirle el poncho a la Sole: "Me destruye"

Agustín Giay se llevó el recuerdo más inesperado de la despedida de Messi y recibió insólitos mensajes, ¿lo bancaron?

Los insólitos mensajes que recibió Agustín Giay tras pedirle el poncho a la Sole: Me destruye

Soledad Pastorutti fue una de las grandes protagonistas de la despedida de Lionel Messi, no solo por su emotiva interpretación de “Brindis”, sino también por una particular escena que protagonizó junto a Agustín Giay y que rápidamente se volvió viral.

Leé también Qué ver en Disney+: se estrena "Phony: la otra madre", la nueva serie original de Hulu
Qué ver en Disney+: se estrena Phony: la otra madre, la nueva serie original de Hulu. (Foto: Captura de pantalla)

Después de su presentación, La Sole se abrazó con el defensor de la Selección, el ex-lateral de San Lorenzo que hoy juega en Palmeiras, y luego se reunió con el resto del plantel en el centro del campo de juego del Monumental para escuchar las palabras de Messi. Pero en medio de la emoción y los festejos ocurrió algo inesperado.

Giay, de 22 años, llamó la atención de la cantante y le hizo un pedido sobre el poncho que llevaba puesto. Aunque el intercambio de palabras no llegó a escucharse con claridad, todo indica que el futbolista le pidió la tradicional prenda que había utilizado durante su presentación.

La Sole no dudó: se quitó el poncho y se lo entregó a Giay. A cambio, el jugador le dio su campera de la Selección, que la cantante se puso inmediatamente para abrigarse.

La imagen fue imperdible: mientras Giay terminó abrazado al poncho, con una sonrisa de oreja a oreja, La Sole se quedó con el camperón del futbolista. Un intercambio que terminó siendo uno de los souvenirs más particulares de la noche.

El momento quedó registrado en video y no tardó en circular por las redes sociales. Y cuando los usuarios descubrieron que Giay había logrado quedarse con el poncho de La Sole, comenzaron las cargadas y los elogios.

“El poncho de La Sole me destruye”, escribió uno de los usuarios, mientras otros reaccionaron con entusiasmo: “¿Te quedaste con el poncho de la Sole? Amoooo”, “Qué bien estuviste con el poncho”, “Coronaste con el poncho, rey”, “Le mangueaste el poncho, un crack” y “Ese cambio con la Sole no supera ninguna camiseta”.

Así, en una noche que tenía a Messi como protagonista absoluto, Giay terminó llevándose a casa un recuerdo que difícilmente pueda superar a cualquier otra camiseta intercambiada: el poncho de La Sole.

En pocas palabras

  • Intercambio viral: Agustín Giay recibió el poncho de Soledad Pastorutti en la despedida de Messi.
  • Viralización en redes: El insólito canje entre el futbolista y la cantante generó miles de comentarios.
  • Recuerdo inesperado: Giay se llevó el poncho de "La Sole" como souvenir de la noche emotiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
El detalle que nadie vio en la despedida de Messi: la historia detrás del poncho que usó la Sole
La despedida de Messi dejó varias "accidentes" en vivo: los momentos más virales que sorprendieron a todos
Las 4 vitaminas clave para cuidar y fortalecer el cerebro según un psiquiatra: cómo incorporarlas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar