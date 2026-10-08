La inflación de septiembre en CABA fue de 1,8% y acumula 23,7% en lo que va del año

Estos fueron los principales aumentos:

Educación: registró una suba del 2,9% , impulsada por los incrementos en las cuotas de los colegios privados. El rubro tuvo una incidencia de 0,15 puntos porcentuales sobre el nivel general.

registró una suba del , impulsada por los incrementos en las cuotas de los colegios privados. El rubro tuvo una incidencia de 0,15 puntos porcentuales sobre el nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: aumentó 2,3% y tuvo una incidencia de 0,45 puntos porcentuales. El resultado estuvo relacionado con los aumentos en los gastos comunes de las viviendas y los alquileres.

aumentó y tuvo una incidencia de 0,45 puntos porcentuales. El resultado estuvo relacionado con los aumentos en los gastos comunes de las viviendas y los alquileres. Salud: tuvo una variación del 2,2% , principalmente por las actualizaciones en las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

tuvo una variación del , principalmente por las actualizaciones en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Alimentos y bebidas no alcohólicas: registró un incremento del 1,9% . Dentro de esta categoría, las verduras, tubérculos y legumbres tuvieron el mayor aumento, con 11,3% , seguidas

registró un incremento del . Dentro de esta categoría, las verduras, tubérculos y legumbres tuvieron el mayor aumento, con , seguidas por los lácteos y huevos, con 1,9%, y las carnes, con 1,3%.

El informe también mostró diferencias entre la evolución de los bienes y los servicios. En septiembre, los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios subieron 2%.

En términos interanuales, los bienes acumularon un incremento del 27,6%, frente al 36% registrado por los servicios.

Cuándo se conocerá la inflación nacional de septiembre

El próximo dato clave será el del índice de precios a nivel nacional. El INDEC publicará el IPC de septiembre el martes 13 de octubre a las 16 horas.

Las estimaciones privadas relevadas por el Banco Central anticipan que la inflación nacional del mes habría quedado por debajo del 2%. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectaron una variación del 1,9% para septiembre.

En agosto, el IPC nacional había registrado un aumento del 1,7%, con una inflación acumulada del 21,3% durante los primeros ocho meses del año y una variación interanual del 33,5%.