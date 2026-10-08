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La inflación de septiembre en CABA fue de 1,8% y acumula 23,7% en lo que va del año

El IPC porteño señaló que llegó al 32,9% interanual. Educación, vivienda y salud encabezaron los incrementos del mes.

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La inflación en CABA fue del 1,8% en septiembre y acumula 23,7% en lo que va del año

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre, según informó este jueves el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato representó una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando el índice había registrado una suba del 1,7%.

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Con el resultado del noveno mes del año, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad acumuló un incremento de 23,7% desde enero, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,9%.

Entre los sectores que más aumentaron durante septiembre se ubicaron Educación, con 2,9%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,3%; Salud, con 2,2%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,9%.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en septiembre

De acuerdo con el informe del IDECBA, cuatro divisiones concentraron buena parte del impacto sobre el índice general. En conjunto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación explicaron el 64,9% de la inflación porteña de septiembre.

Estos fueron los principales aumentos:

  • Educación: registró una suba del 2,9%, impulsada por los incrementos en las cuotas de los colegios privados. El rubro tuvo una incidencia de 0,15 puntos porcentuales sobre el nivel general.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: aumentó 2,3% y tuvo una incidencia de 0,45 puntos porcentuales. El resultado estuvo relacionado con los aumentos en los gastos comunes de las viviendas y los alquileres.
  • Salud: tuvo una variación del 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: registró un incremento del 1,9%. Dentro de esta categoría, las verduras, tubérculos y legumbres tuvieron el mayor aumento, con 11,3%, seguidas
  • por los lácteos y huevos, con 1,9%, y las carnes, con 1,3%.

El informe también mostró diferencias entre la evolución de los bienes y los servicios. En septiembre, los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios subieron 2%.

En términos interanuales, los bienes acumularon un incremento del 27,6%, frente al 36% registrado por los servicios.

Cuándo se conocerá la inflación nacional de septiembre

El próximo dato clave será el del índice de precios a nivel nacional. El INDEC publicará el IPC de septiembre el martes 13 de octubre a las 16 horas.

Las estimaciones privadas relevadas por el Banco Central anticipan que la inflación nacional del mes habría quedado por debajo del 2%. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectaron una variación del 1,9% para septiembre.

En agosto, el IPC nacional había registrado un aumento del 1,7%, con una inflación acumulada del 21,3% durante los primeros ocho meses del año y una variación interanual del 33,5%.

En pocas palabras

  • Inflación CABA: El IPC porteño marcó 1,8% en septiembre, acelerando respecto a agosto.
  • Impacto sectorial: Educación, vivienda, salud y alimentos impulsaron la suba del índice.
  • Dato nacional: El INDEC publicará la inflación de septiembre el martes 13 de octubre a las 16.
Resumen generado por Thinkindot AI
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