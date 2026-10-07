Viajaron a ver un partido de fútbol y todo terminó en tragedia: qué dice el examen toxicológico

Cómo ocurrió el fatal choque en la Ruta 3

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 20.20 del domingo, en inmediaciones del kilómetro 1710 de la Ruta Nacional 3, una de las principales vías de comunicación de la Patagonia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un Volkswagen Gol circulaba desde Comodoro Rivadavia en dirección a Trelew cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, terminó protagonizando un choque frontal con uno de los camiones que transitaban por ese sector de la ruta.

La violencia de la colisión provocó consecuencias devastadoras para quienes viajaban en el automóvil.

En el vehículo se trasladaban dos hermanos de 28 y 30 años, ambos de apellido Díaz y oriundos de Trelew, quienes fallecieron prácticamente en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas por el impacto.

También viajaba una joven de 22 años, que resultó lesionada y debió recibir asistencia médica. Según trascendió, su estado de salud no revestía gravedad y se encontraba fuera de peligro.

La escena posterior al choque requirió la intervención de los equipos de emergencia y de las autoridades encargadas de preservar el lugar para avanzar posteriormente con las pericias.

El dato que surgió del análisis toxicológico

Uno de los elementos que ahora tomó especial relevancia dentro del expediente es el resultado de los estudios practicados al conductor del camión.

Luego de la colisión, el hombre fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, debido a las lesiones que había sufrido. Entre ellas se encontraba un fuerte golpe en la cabeza.

Tras permanecer bajo atención médica y una vez que recibió el alta, se avanzó con la extracción de sangre correspondiente para realizar los estudios toxicológicos.

El resultado fue positivo para marihuana y cocaína.

El hallazgo quedó incorporado a la investigación judicial y será uno de los elementos que deberá ser analizado junto con el resto de las pruebas reunidas por los investigadores.

La presencia de estas sustancias en el organismo del conductor no determina por sí sola cómo se produjo el accidente, pero constituye un dato relevante para la causa, que deberá ser valorado en conjunto con las pericias accidentológicas, los testimonios y las demás evidencias disponibles.

El camionero quedó vinculado a una causa judicial

A partir de las primeras actuaciones, el conductor quedó vinculado a una investigación por homicidio culposo en accidente de tránsito.

La Fiscalía intenta reconstruir los minutos previos al choque para establecer qué ocurrió sobre la ruta y cuáles fueron los factores que desencadenaron la colisión.

Uno de los principales interrogantes pasa por determinar cómo se produjo la invasión de la trayectoria que terminó provocando el impacto frontal entre el automóvil y el camión.

Para eso serán fundamentales las pericias realizadas sobre los vehículos y sobre el lugar del hecho.

Los investigadores deberán analizar, entre otros elementos, las posiciones finales de los rodados, los daños que presentaron después de la colisión, las marcas que hayan quedado sobre la calzada y cualquier otro indicio que permita reconstruir la mecánica del accidente.

A esto se suma ahora el resultado de los análisis toxicológicos practicados al camionero.

Los vehículos fueron secuestrados para las pericias

Después del accidente, los vehículos involucrados quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia.

La medida busca preservar evidencia que pueda ayudar a establecer qué sucedió antes del impacto.

Las pericias mecánicas también tendrán un papel importante en el expediente, ya que permitirán determinar si existió algún desperfecto que pudiera haber afectado el comportamiento de alguno de los vehículos.

Al mismo tiempo, los especialistas deberán estudiar la trayectoria de ambos rodados y las características del lugar donde ocurrió el choque.

La investigación también deberá determinar las condiciones existentes al momento del accidente, entre ellas la visibilidad, el estado de la ruta y cualquier otro factor que pudiera haber influido en la conducción.

Por el momento, la mecánica exacta del choque continúa bajo investigación.

Quiénes eran las víctimas del accidente

Detrás de la investigación judicial existe una historia familiar que vuelve todavía más dolorosa la tragedia.

Los dos hombres que murieron tenían 28 y 30 años, eran hermanos y tenían domicilio en Trelew. Habían emprendido el viaje hacia Comodoro Rivadavia con un motivo familiar: acompañar a un menor que participaba de un torneo de fútbol infantil.

El viaje había comenzado como una jornada vinculada al deporte y al acompañamiento familiar, pero terminó de manera trágica durante el regreso.

Según la información difundida sobre el caso, los hermanos habían viajado desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia para estar presentes junto al menor durante su participación en la competencia.

Cuando se encontraban regresando, el Volkswagen Gol en el que viajaban quedó involucrado en el choque contra el camión.

Ambos hermanos murieron como consecuencia de la violencia del impacto, mientras que la joven que los acompañaba logró sobrevivir y quedó bajo atención médica.

Qué busca determinar ahora la Fiscalía

Con el resultado toxicológico ya conocido, la investigación entra en una etapa en la que será necesario cruzar diferentes elementos para obtener una reconstrucción precisa.

La Fiscalía deberá establecer qué ocurrió segundos antes del choque, cuál era la trayectoria de cada vehículo y por qué ambos terminaron colisionando de frente.

El análisis de las sustancias encontradas en el organismo del camionero será incorporado a ese conjunto de pruebas.

Sin embargo, para establecer responsabilidades será necesario determinar también si existió una relación concreta entre ese resultado y la manera en que se produjo el accidente.

Las pericias accidentológicas tendrán especial importancia en este punto.

Los especialistas deberán estudiar las evidencias disponibles para establecer velocidades aproximadas, trayectorias, posiciones y movimientos de los vehículos antes y después del impacto.

También podrán resultar importantes los testimonios de personas que hayan observado la secuencia o que hayan llegado al lugar inmediatamente después de la colisión.

Una investigación que podría sumar nuevas pruebas

La causa todavía se encuentra en una etapa de investigación y podrían incorporarse nuevos elementos durante los próximos días.

Además de los estudios realizados a los vehículos y los resultados toxicológicos, las autoridades deberán reunir toda la información necesaria para reconstruir el accidente de manera precisa.

El objetivo central será determinar si existieron conductas que contribuyeron directamente al choque y establecer las eventuales responsabilidades penales.

La investigación deberá avanzar con especial cuidado debido a que el accidente dejó dos víctimas fatales.

En este tipo de causas, las pericias permiten diferenciar entre una falla mecánica, una maniobra determinada, las condiciones de circulación y otros factores que pudieron contribuir a la colisión.

El resultado positivo para marihuana y cocaína representa, en ese sentido, un nuevo elemento dentro de un expediente que todavía debe establecer cómo se produjo la tragedia.

La tragedia que conmocionó a quienes circulaban por la Ruta 3

El accidente volvió a poner el foco sobre la Ruta Nacional 3, una vía fundamental para conectar distintas localidades de la Patagonia y que registra un intenso tránsito de vehículos particulares y transporte de cargas.

El choque ocurrió durante la noche y tuvo una consecuencia inmediata: dos familias quedaron atravesadas por la muerte de dos hermanos que habían viajado para acompañar a un menor en una actividad deportiva.

Mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas, la atención está puesta ahora en las pericias que permitirán reconstruir la secuencia del impacto.

El resultado toxicológico del camionero constituye uno de los datos más relevantes conocidos después del accidente. La Justicia deberá determinar qué importancia tiene ese hallazgo dentro de la totalidad de las evidencias reunidas.

Por ahora, la causa continúa abierta y el conductor permanece vinculado a la investigación por el choque fatal ocurrido en el kilómetro 1710 de la Ruta 3, mientras se espera que las distintas pericias permitan esclarecer definitivamente cómo ocurrió la tragedia.