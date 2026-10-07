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¡No puede ser!

Iban a ver juntos la despedida de Messi: ella vio un mensaje que no le gustó e hizo algo impensado, él terminó confesando todo

La insólita historia de una pareja en la despedida de Messi: ella vio un mensaje que no le gustó, tomó una decisión extrema y él terminó contando todo. Miralo.

Iban a ver juntos la despedida de Messi: ella vio un mensaje que no le gustó e hizo algo impensado, él terminó confesando todo

Lo que tenía que ser una noche inolvidable en el Monumental para ver la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina terminó de la peor manera para un joven que había comprado dos entradas para ir con su pareja. Cuando llegó el momento de ingresar al estadio, una discusión cambió completamente los planes: su novia vio un algo que no le gustó, le rompió la entrada y entró sola a la cancha.

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La insólita escena quedó registrada por un notero del stream de Azz, que encontró al joven en las inmediaciones del Monumental, completamente desconcertado y tratando de encontrar una solución para poder ingresar.

“Tengo la peor noche de mi vida”, comenzó contando, visiblemente angustiado. Cuando le preguntaron qué había pasado, explicó: “Mi ex me acaba de romper la entrada. Y no puedo entrar. Ella está dentro y yo no puedo entrar”.

El problema no terminaba solamente en la pelea de pareja. El joven había pagado alrededor de 800 mil pesos por las entradas, pero ahora no podía utilizar la suya porque había quedado dañada.

“Acabo de pagar 800 lucas y no puedo entrar”, se lamentó.

Desesperado, intentó encontrar una alternativa. Según relató, llegó a hablar con personal de seguridad del estadio para explicar la situación, pero tampoco pudo resolverlo.

“Hablé con el jefe de seguridad, que es uno de campera azul. Me sacó cagando”, contó entre risas y bronca.

Además, intentó probar la entrada en diferentes accesos del Monumental. En uno de ellos se la leyeron como “no válida”, por lo que tampoco sabía si el inconveniente se debía a que estaba rota o a que correspondía a otro sector.

En medio de la conversación apareció la pregunta inevitable: ¿por qué su ex le había roto la entrada? El joven no quiso dar demasiados detalles, pero finalmente explicó qué había desencadenado la pelea. “No quiero entrar en detalle, pero fue una discusión por un mensaje que vio equivocado, ¿entendés?”, relató.

Según su versión, ella habría visto un mensaje de otra persona y, después de la discusión, tomó una decisión drástica: se quedó con su propia entrada, rompió la del joven y se dirigió sola al estadio.

El momento exacto también fue relatado por el protagonista, que aseguró que todo ocurrió mientras se encontraban en las inmediaciones del Monumental.

“Ella tenía su entrada. Entró en Centenario. Todo justo estaba comprando cuando me estaba comprando la entrada, la miró, hizo así... yo tomá, me tiró en el medio de la avenida, justo donde está el patrullero”, contó.

El joven aseguró además que no había comprado las entradas por reventa. Según explicó, había pagado aproximadamente 400 mil pesos por cada una, confiando en conseguir dos de las opciones más económicas disponibles.

“Las compré en reventa. Recién pagué ocho... o sea, cuatro gambas cada una. Dije, bueno, listo, eran las más económicas, habían conseguido todo. Confié y acá estamos”, relató.

Así, mientras su ex logró ingresar al Monumental para vivir la despedida de Messi, él quedó afuera, con la entrada rota en la mano y sin poder encontrar una forma de acceder al estadio.

Una pelea por un mensaje, una entrada partida en plena calle y una noche que, para él, terminó convirtiéndose en una de las más insólitas de su vida.

En pocas palabras

  • Discusión por mensaje: Una mujer rompió la entrada de su acompañante a la despedida de Messi tras ver un mensaje.
  • Pérdida económica: El joven damnificado pagó alrededor de 800.000 pesos por las dos entradas y quedó afuera del estadio.
  • Sin acceso: A pesar de intentar negociar con seguridad, no pudo ingresar al Monumental para ver el partido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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