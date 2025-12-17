Brad Pitt sorprende en Netflix con una película filmada en Argentina y basada en una historia real
La mejor película de Brad Pitt está en Netflix, se filmó en Argentina y está basada en hechos reales. Por qué sigue siendo un éxito.
Brad Pitt sorprende en Netflix con una película filmada en Argentina y basada en una historia real. (Foto: Archivo)
Brad Pitt vuelve a ser tendencia enNetflix gracias a una película que no es un estreno, pero que sigue generando interés a casi tres décadas de su lanzamiento. Se trata de una producción épica, basada en hechos reales, filmada en parte en Argentina y protagonizada por una de las mayores estrellas de Hollywood.
Lejos de las novedades recientes, Pitt aparece asociado a una de las películas más recordadas de su carrera. "Siete años en el Tíbet", estrenada en 1997, volvió a posicionarse entre las opciones más elegidas por quienes buscan cine de aventuras con trasfondo histórico.
La película fue dirigida por Jean-Jacques Annaud y estuvo basada en el libro autobiográfico del alpinista austríaco Heinrich Harrer, publicado en 1953. Desde su estreno, el film se consolidó como una referencia dentro del cine épico de los años 90 y como una pieza clave en la filmografía de Brad Pitt, que en ese momento atravesaba uno de los picos más altos de popularidad.
De qué trata "Siete años en el Tíbet" en Netflix
En esta producción, Brad Pitt interpreta a Heinrich Harrer, un alpinista que escapa de un campo de prisioneros de guerra y termina en el Tíbet, donde entabla una transformadora amistad con un joven Dalái Lama.
Allí, Brad Pitt encarnó a un hombre que comenzó a dejar atrás su ego y sus ambiciones iniciales para abrirse a una experiencia profundamente transformadora. El encuentro con el joven Dalái Lama se convirtió en el eje emocional de la historia y en uno de los aspectos más recordados de la película.
Uno de los elementos más destacados de Siete años en el Tíbet fue el vínculo que se construyó entre Harrer y el joven líder espiritual. La película mostró una relación basada en el aprendizaje mutuo, el respeto y la curiosidad, en un momento histórico decisivo para la región.
"Siete años en el Tíbet" se filmó en Argentina
Un dato que suma interés y que sorprende a muchos espectadores es que una parte importante de la película fue filmada en Argentina. Los paisajes de la provincia de Mendoza, especialmente en la cordillera de los Andes, fueron utilizados para recrear el Himalaya.
Estas locaciones aportaron realismo y espectacularidad visual, y demostraron una vez más la versatilidad del territorio argentino para grandes producciones internacionales. Además, algunas escenas se rodaron en la estación de ferrocarril de La Plata, mientras que otras se filmaron en las Montañas Rocosas de Canadá.
Una historia basada en hechos reales
El film tomó como base el libro autobiográfico de Heinrich Harrer, publicado en 1953. Si bien la adaptación cinematográfica realizó algunos ajustes narrativos, el núcleo de la historia respetó los grandes acontecimientos de la vida del montañista y su experiencia en el Tíbet.
Ese anclaje en hechos reales le otorgó un peso especial a la película y la diferenció de otras producciones épicas de ficción pura. La sensación de estar ante una historia verdadera reforzó el impacto emocional y el interés del público.
Por qué ver "Siete años en el Tíbet" hoy
A casi treinta años de su estreno, Siete años en el Tíbet se mantiene como una opción sólida dentro del catálogo. Brad Pitt aparece acá en un registro distinto, en una película que invita a verla sin apuro, con tiempo y atención.
No se trata de una historia de giros constantes ni de acción ininterrumpida, sino de un relato que combina aventura, contexto histórico y reflexión personal. Esa mezcla la vuelve ideal para quienes buscan algo más que entretenimiento rápido.
El elenco de "Siete años en el Tíbet" con Brad Pitt