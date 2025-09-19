Netflix: George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts se lucen en la película más vista en Argentina

De qué trata "La gran estafa" en Netflix

La trama gira en torno a Danny Ocean (George Clooney), un ladrón carismático recién liberado de prisión que decide ejecutar el golpe más arriesgado de su carrera: robar al mismo tiempo tres de los casinos más importantes de Las Vegas.

Para llevarlo a cabo, recluta a su inseparable socio Rusty Ryan (Brad Pitt) y juntos forman un equipo de once especialistas, cada uno con un rol fundamental. Desde expertos en tecnología hasta hábiles timadores, la película presenta un grupo variado y lleno de química en pantalla.

El plan se complica cuando Ocean descubre que el magnate de los casinos, Terry Benedict (Andy García), no solo será la víctima del robo, sino que además mantiene una relación con Tess (Julia Roberts), su exesposa. Esa tensión personal se convierte en un motor adicional que mantiene al espectador atrapado hasta el final.

"La gran estafa" y el impacto cultural de la saga

La trilogía encabezada por Soderbergh no solo fue un éxito comercial, sino que también marcó un estilo dentro del cine de robos. Su influencia se percibe en numerosas producciones posteriores, que intentaron replicar su mezcla de glamour, inteligencia y acción coordinada al detalle.

El atractivo residía en la unión de talentos de Hollywood que, lejos de competir, brillaban en conjunto. Ver a George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Casey Affleck y otros actores de renombre compartiendo pantalla fue uno de los grandes ganchos para el público.

El elenco de "La gran estafa"

George Clooney

Brad Pitt

Julia Roberts

Matt Damon

Andy Garcia

Casey Affleck

Scott Caan

Elliott Gould

Bernie Mac

Carl Reiner

"Ocean's 8: Las estafadoras" llegó a Netflix

En 2018, llegó una reinterpretación femenina de la saga titulada Las estafadoras (Ocean’s 8). En esta ocasión, la protagonista fue Debbie Ocean (Sandra Bullock), hermana de Danny, quien planea un atraco durante la exclusiva gala del Met en Nueva York.

El objetivo: robar un collar valorado en más de 150 millones de dólares. A su lado, un elenco de primer nivel compuesto por Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Rihanna, Richard Armitage y James Corden.

Por qué ver "La gran estafa", la película

La llegada de La gran estafa y sus secuelas a Netflix representa una oportunidad única para que nuevas generaciones descubran la saga, mientras los fanáticos que la disfrutaron en su estreno podrán revivirla con la misma intensidad.

Con su combinación de acción, ingenio y un reparto que ya es parte de la historia del cine, la película se reafirma como una obra que trascendió su época y que sigue siendo un referente de cómo ejecutar un atraco perfecto en la pantalla grande.

Tráiler de "La gran estafa" en Netflix