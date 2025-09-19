En vivo Radio La Red
STREAMING

Netflix: George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts se lucen en la película más vista en Argentina

Esta película ya está disponible en Netflix y lidera el Top 10 de lo más visto. George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts encabezan un elenco de lujo.

Netflix sumó a su catálogo "La gran estafa", la icónica película protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts, considerada una de las mejores producciones de crimen y acción del siglo XXI. La llegada de esta historia no llega sola: junto a ella, los usuarios podrán disfrutar de sus dos secuelas, completando así una de las sagas más recordadas del cine moderno.

En diciembre de 2001 se estrenó La gran estafa ( Ocean’s Eleven), dirigida por Steven Soderbergh. El film no solo contó con un elenco estelar, sino que además se consolidó rápidamente como un clásico del género de robos, mezclando acción, humor e intriga en una fórmula difícil de igualar.

La película fue recientemente reconocida en una lista de The New York Times que seleccionó las 100 mejores películas del siglo XXI, confirmando su vigencia más de dos décadas después de su estreno. Su combinación de ritmo ágil, giros inesperados y personajes carismáticos hizo que se convirtiera en un referente indiscutible del cine de robos.

De qué trata "La gran estafa" en Netflix

La trama gira en torno a Danny Ocean (George Clooney), un ladrón carismático recién liberado de prisión que decide ejecutar el golpe más arriesgado de su carrera: robar al mismo tiempo tres de los casinos más importantes de Las Vegas.

Para llevarlo a cabo, recluta a su inseparable socio Rusty Ryan (Brad Pitt) y juntos forman un equipo de once especialistas, cada uno con un rol fundamental. Desde expertos en tecnología hasta hábiles timadores, la película presenta un grupo variado y lleno de química en pantalla.

El plan se complica cuando Ocean descubre que el magnate de los casinos, Terry Benedict (Andy García), no solo será la víctima del robo, sino que además mantiene una relación con Tess (Julia Roberts), su exesposa. Esa tensión personal se convierte en un motor adicional que mantiene al espectador atrapado hasta el final.

"La gran estafa" y el impacto cultural de la saga

La trilogía encabezada por Soderbergh no solo fue un éxito comercial, sino que también marcó un estilo dentro del cine de robos. Su influencia se percibe en numerosas producciones posteriores, que intentaron replicar su mezcla de glamour, inteligencia y acción coordinada al detalle.

El atractivo residía en la unión de talentos de Hollywood que, lejos de competir, brillaban en conjunto. Ver a George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Casey Affleck y otros actores de renombre compartiendo pantalla fue uno de los grandes ganchos para el público.

El elenco de "La gran estafa"

  • George Clooney
  • Brad Pitt
  • Julia Roberts
  • Matt Damon
  • Andy Garcia
  • Casey Affleck
  • Scott Caan
  • Elliott Gould
  • Bernie Mac
  • Carl Reiner
"Ocean's 8: Las estafadoras" llegó a Netflix

En 2018, llegó una reinterpretación femenina de la saga titulada Las estafadoras (Ocean’s 8). En esta ocasión, la protagonista fue Debbie Ocean (Sandra Bullock), hermana de Danny, quien planea un atraco durante la exclusiva gala del Met en Nueva York.

El objetivo: robar un collar valorado en más de 150 millones de dólares. A su lado, un elenco de primer nivel compuesto por Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Rihanna, Richard Armitage y James Corden.

Por qué ver "La gran estafa", la película

La llegada de La gran estafa y sus secuelas a Netflix representa una oportunidad única para que nuevas generaciones descubran la saga, mientras los fanáticos que la disfrutaron en su estreno podrán revivirla con la misma intensidad.

Con su combinación de acción, ingenio y un reparto que ya es parte de la historia del cine, la película se reafirma como una obra que trascendió su época y que sigue siendo un referente de cómo ejecutar un atraco perfecto en la pantalla grande.

Tráiler de "La gran estafa" en Netflix

