Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie más vista del año y apenas tiene 6 capítulos

El rol de Juan Salvo marcó uno de los trabajos más comentados de Ricardo Darín en los últimos años. Lejos de un héroe clásico, el personaje se construyó desde la fragilidad, la duda y la necesidad colectiva. La interpretación evitó el tono épico y se apoyó en silencios, miradas y decisiones mínimas que sostuvieron la tensión narrativa.

La serie situó la acción en una Buenos Aires devastada por una nevada mortal. Calles vacías, monumentos cubiertos de hielo y una sensación constante de amenaza construyeron una atmósfera inquietante. La ciudad dejó de ser escenario para transformarse en personaje, un recurso que la crítica internacional señaló como uno de los mayores aciertos de la adaptación.

El equipo técnico utilizó efectos visuales medidos, priorizando el realismo por sobre el impacto digital. Esa decisión reforzó la credibilidad del relato y evitó el artificio. La invasión extraterrestre no se presentó como espectáculo, sino como consecuencia. El foco permaneció en las personas, en sus vínculos y en la necesidad de organizarse para sobrevivir.

El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Claudio Martínez Bel

Orianna Cárdenas

Mora Fisz

¿El Eternauta tendrá segunda temporada en Netflix?

El pasado lunes 17 de noviembre, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.

“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.

“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.

Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.