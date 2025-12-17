Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie más vista del año y apenas tiene 6 capítulos
Ricardo Darín sorprendió a Netflix con una serie argentina que cruzó fronteras, reactivó un clásico cultural y captó la atención del mundo.
Ricardo Darín se convirtió en el nombre más repetido de Netflix de 2025. Sin campañas estridentes ni adelantos grandilocuentes, una serie de ciencia ficción producida en Argentina irrumpió en el catálogo global y escaló posiciones hasta instalarse entre los contenidos más vistos de la plataforma. El fenómeno generó conversación cultural, interés editorial y un inesperado redescubrimiento de una obra clave.
Desde su estreno, El Eternauta despertó curiosidad en mercados que históricamente consumieron ciencia ficción anglosajona. Esta vez, la historia surgió desde Buenos Aires, con identidad local, atmósfera reconocible y un relato que no necesitó traducciones culturales para resultar inquietante. La presencia de Ricardo Darín funcionó como ancla narrativa y como garantía interpretativa.
Netflix apostó por una adaptación compleja, cargada de simbolismo y con un fuerte peso histórico. La plataforma lanzó la serie con una estrategia moderada, confiando más en el boca en boca que en el impacto publicitario. El resultado fue inmediato. En pocos días, el título ingresó al Top 10 global de producciones no angloparlantes y se mantuvo allí durante varias semanas consecutivas.
De qué trata El Eternauta en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Después de una nevada mortal que acaba con gran parte de la población, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir a una amenaza de otro planeta".
El rol de Juan Salvo marcó uno de los trabajos más comentados de Ricardo Darín en los últimos años. Lejos de un héroe clásico, el personaje se construyó desde la fragilidad, la duda y la necesidad colectiva. La interpretación evitó el tono épico y se apoyó en silencios, miradas y decisiones mínimas que sostuvieron la tensión narrativa.
La serie situó la acción en una Buenos Aires devastada por una nevada mortal. Calles vacías, monumentos cubiertos de hielo y una sensación constante de amenaza construyeron una atmósfera inquietante. La ciudad dejó de ser escenario para transformarse en personaje, un recurso que la crítica internacional señaló como uno de los mayores aciertos de la adaptación.
El equipo técnico utilizó efectos visuales medidos, priorizando el realismo por sobre el impacto digital. Esa decisión reforzó la credibilidad del relato y evitó el artificio. La invasión extraterrestre no se presentó como espectáculo, sino como consecuencia. El foco permaneció en las personas, en sus vínculos y en la necesidad de organizarse para sobrevivir.
El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín
Ricardo Darín
Carla Peterson
César Troncoso
Andrea Pietra
Ariel Staltari
Marcelo Subiotto
Claudio Martínez Bel
Orianna Cárdenas
Mora Fisz
¿El Eternauta tendrá segunda temporada en Netflix?
El pasado lunes 17 de noviembre, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.
“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.
“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.
Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.