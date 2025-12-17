Benjamín Vicuña brilla en Netflix con una nueva película basada en hechos reales. (Foto: Archivo)
"Pacto de fuga" abrió una puerta en Netflix poco explorada dentro del cine latinoamericano reciente: la reconstrucción de una de las fugas carcelarias más impactantes de la historia de Chile, ocurrida en los estertores de la dictadura de Augusto Pinochet. Estrenada en 2020 y protagonizada por Benjamín Vicuña, la película se apoyó en hechos reales para construir un relato de tensión sostenida.
Desde sus primeros minutos, Pacto de fuga se propuso narrar una historia conocida por la memoria colectiva chilena, pero poco transitada por el cine de ficción. El resultado fue un thriller sólido, de ritmo constante y notable reconstrucción histórica, que eligió priorizar el género por sobre el subrayado ideológico.
Pacto de fuga se inscribió de lleno dentro del thriller carcelario, un subgénero que prioriza la tensión, el encierro y la amenaza constante. En ese sentido, la película dialogó con otros títulos latinoamericanos que abordaron contextos represivos desde una perspectiva similar.
La historia real que inspiró "Pacto de fuga"
La historia que inspiró Pacto de fuga tuvo su desenlace el 30 de enero de 1990, cuando Chile se encontraba en la etapa final del régimen pinochetista. Ese día, 49 presos políticos detenidos en la Cárcel Pública de Santiago lograron escapar a través de un túnel excavado en secreto durante más de un año y medio. Hasta hoy, aquella evasión sigue siendo la más numerosa registrada en el país.
El operativo fue conocido como Operación Éxito, un nombre que sintetizó tanto la audacia como la precisión del plan. La fuga no fue improvisada ni producto del azar. Requirió una planificación minuciosa, una disciplina férrea y una coordinación casi perfecta entre los detenidos involucrados.
La película reconstruyó ese proceso desde adentro, centrándose en el trabajo silencioso y extenuante que demandó la excavación del túnel. El guion evitó el tono épico clásico y apostó por una narración contenida, donde cada pequeño avance tuvo un peso dramático propio.
De qué trata "Pacto de fuga" en Netflix
En el centro de Pacto de fuga se ubicaron León Vargas, interpretado por Benjamín Vicuña, y Rafael Jiménez, encarnado por Roberto Farías. Ambos personajes fueron presentados como militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), marcados por el fracaso del atentado contra Augusto Pinochet en 1986.
Esa carga histórica funcionó como telón de fondo emocional. La película no se detuvo a explicar el contexto político en profundidad, pero sí dejó en claro que los protagonistas arrastraban una derrota previa, una herida que condicionó cada una de sus decisiones.
Vargas y Jiménez asumieron la responsabilidad de liderar el plan de fuga. Durante más de 550 días, coordinaron la excavación de un túnel de más de 80 metros que conectó una de las celdas con el exterior de la prisión. La narración mostró ese proceso como una carrera contra el tiempo, donde cualquier error podía ser fatal.
Uno de los mayores aciertos de Pacto de fuga fue su impecable reconstrucción histórica. La ambientación de la cárcel, el diseño de producción y el vestuario contribuyeron a crear un universo verosímil, donde cada detalle reforzó la sensación de encierro.
El elenco de "Pacto de fuga" con Benjamín Vicuña
Benjamín Vicuña
Roberto Farías
Víctor Montero
Francisca Gavilán
Amparo Noguera
Mateo Iribarren
Willy Semler
Diego Ruiz
Por qué ver la película "Pacto de fuga" en Netflix
Pacto de fuga se inscribió dentro de una línea de producciones latinoamericanas que revisaron episodios traumáticos del pasado reciente desde el cine de género. Su aporte no estuvo en la reinterpretación política, sino en la consolidación de un thriller carcelario efectivo y bien realizado.
La película demostró que era posible abordar hechos históricos complejos sin recurrir a un discurso explícito, confiando en la potencia del relato y en la solidez de la puesta en escena.