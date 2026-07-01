Budín de naranja y avena: la receta fácil sin harina ni azúcar para que salga húmedo y esponjoso

La elaboración es sencilla y no requiere técnicas especiales.
- Lavar bien la naranja y cortarla en trozos. Si se prefiere un sabor menos intenso, puede retirarse la parte más externa de la cáscara.
- Otra alternativa es congelar previamente la fruta para suavizar el posible amargor.
- Batir los huevos junto con el edulcorante hasta integrar.
- Agregar el aceite de oliva, la media zanahoria, las almendras y la naranja en trozos.
- Incorporar la avena, ya sea molida como harina o en hojuelas, según la textura deseada.
- Añadir el polvo para hornear y la pizca de sal.
- Procesar o mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la preparación en una budinera previamente enmantecada o aceitada.
- Hornear a 170 °C durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
Un budín con ingredientes simples y sin harina refinada
La combinación de avena, almendras, zanahoria y naranja da como resultado un budín húmedo y con un marcado sabor cítrico. Al no llevar harina de trigo ni azúcar agregada, esta preparación representa una alternativa para quienes buscan variar las recetas tradicionales.