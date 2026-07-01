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Budín de naranja y avena: la receta fácil sin harina ni azúcar para que salga húmedo y esponjoso

La combinación de naranja, avena y almendras da como resultado un budín húmedo y esponjoso, sin necesidad de utilizar harina de trigo ni azúcar agregada.

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Este budín de naranja y avena no lleva harina de trigo ni azúcar agregada y se destaca por su textura húmeda y esponjosa.

Este budín de naranja y avena no lleva harina de trigo ni azúcar agregada y se destaca por su textura húmeda y esponjosa.

Cada vez son más populares las recetas que buscan reducir el uso de harina refinada y azúcar sin resignar sabor. En ese contexto, el budín de naranja y avena se convirtió en una opción práctica para quienes desean preparar algo casero con ingredientes simples y un perfil nutricional diferente al de las recetas tradicionales.

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Uno de los aspectos más llamativos de esta preparación es que se utiliza la naranja casi entera, incluida gran parte de la cáscara, lo que aporta un intenso aroma cítrico y permite aprovechar mejor la fruta. Además, la avena reemplaza a la harina de trigo y el dulzor proviene de un edulcorante a elección.

Budín de naranja y avena: ingredientes

Para preparar esta receta se necesitan:

  • 1 naranja.
  • 3 huevos.
  • Edulcorante, a gusto.
  • 40 ml de aceite de oliva.
  • 1/2 zanahoria.
  • 40 gramos de almendras.
  • 200 gramos de avena o harina de avena.
  • 1 cucharada (10 gramos) de polvo para hornear.
  • Una pizca de sal.

Cómo hacer un budín de naranja y avena paso a paso

La elaboración es sencilla y no requiere técnicas especiales.

  • Lavar bien la naranja y cortarla en trozos. Si se prefiere un sabor menos intenso, puede retirarse la parte más externa de la cáscara.
  • Otra alternativa es congelar previamente la fruta para suavizar el posible amargor.
  • Batir los huevos junto con el edulcorante hasta integrar.
  • Agregar el aceite de oliva, la media zanahoria, las almendras y la naranja en trozos.
  • Incorporar la avena, ya sea molida como harina o en hojuelas, según la textura deseada.
  • Añadir el polvo para hornear y la pizca de sal.
  • Procesar o mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Verter la preparación en una budinera previamente enmantecada o aceitada.
  • Hornear a 170 °C durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Un budín con ingredientes simples y sin harina refinada

La combinación de avena, almendras, zanahoria y naranja da como resultado un budín húmedo y con un marcado sabor cítrico. Al no llevar harina de trigo ni azúcar agregada, esta preparación representa una alternativa para quienes buscan variar las recetas tradicionales.

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