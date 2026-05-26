Budín de mandarina: cómo hacerlo con 5 ingredientes y que quede exquisito en pocos minutos

El cocinero Edgardo Ríos, en su canal de YouTube "Mambrunense", explica cómo son los pasos para la elaboración.
- Colocar en la licuadora las mandarinas, los huevos, el aceite y el azúcar.
- Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
- Agregar la harina leudante y mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
- Engrasar una budinera o molde tipo sabarín con aceite o manteca.
- Verter la preparación dentro del molde y cocinar de alguna de estas dos maneras:
- En horno: cocinar a 170 grados, con el horno precalentado, durante 35 minutos.
- En cacerola: a fuego mínimo durante 35 minutos.
- Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro del budín. Si sale seco, ya está listo.
- Dejar reposar unos cinco minutos antes de desmoldar.
- Una vez frío, espolvorear azúcar impalpable por encima antes de servir.