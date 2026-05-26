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Budín de mandarina: cómo hacerlo con 5 ingredientes y que quede exquisito en pocos minutos

Una preparación práctica y rendidora que se puede hacer en casa sin experiencia previa en cocina.

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El budín de mandarina es una de esas recetas simples y rendidoras que se pueden hacer en pocos minutos.

El budín de mandarina es una de esas recetas simples y rendidoras que se pueden hacer en pocos minutos.

El budín de mandarina es una de esas recetas simples y rendidoras que se pueden hacer en pocos minutos. Con ingredientes básicos y el sabor fresco del cítrico, esta preparación se convierte en una opción ideal para la merienda o el desayuno. Además, no requiere experiencia en la cocina para lograr un resultado esponjoso y húmedo.

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Ingredientes para el budín de mandarina

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  • 2 mandarinas frescas (sin semillas)
  • 2 huevos
  • 75 mililitros de aceite
  • 150 gramos de azúcar
  • 200 gramos de harina leudante
  • Azúcar impalpable (opcional)
  • Aceite o manteca para engrasar el molde

En caso de no tener harina leudante, se puede usar harina común y agregar dos cucharaditas de polvo para hornear.

Cómo preparar el budín de mandarina

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El cocinero Edgardo Ríos, en su canal de YouTube "Mambrunense", explica cómo son los pasos para la elaboración.

  • Colocar en la licuadora las mandarinas, los huevos, el aceite y el azúcar.
  • Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
  • Agregar la harina leudante y mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
  • Engrasar una budinera o molde tipo sabarín con aceite o manteca.
  • Verter la preparación dentro del molde y cocinar de alguna de estas dos maneras:
  • En horno: cocinar a 170 grados, con el horno precalentado, durante 35 minutos.
  • En cacerola: a fuego mínimo durante 35 minutos.
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  • Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro del budín. Si sale seco, ya está listo.
  • Dejar reposar unos cinco minutos antes de desmoldar.
  • Una vez frío, espolvorear azúcar impalpable por encima antes de servir.

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