Buscaba a su perro perdido y se encontró con lo más macabro que podía ver en su vida 

Hambrick desapareció en noviembre de 2017 cuando tenía 29 años, dijo la policía al medio.

Los científicos pudieron identificar a Hambrick a través de registros dentales, sin embargo, aún no se ha determinado la causa exacta de su muerte debido a la condición de los restos, dijo el jefe de detectives de la policía de Youngstown, Jason Simon.

