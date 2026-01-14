Cajeros automáticos: por qué no se recomienda imprimir los comprobantes
Imprimir los comprobantes en los cajeros automáticos es un hábito frecuente, pero puede implicar riesgos para la seguridad de la información personal y financiera.
Imprimir el comprobante tras realizar una operación en un cajero automático se ha convertido en una práctica habitual para muchos usuarios, ya sea para llevar un registro físico de sus movimientos o simplemente por costumbre. Sin embargo, esta acción aparentemente inofensiva puede representar un riesgo significativo para la seguridad de la información personal y financiera, facilitando potenciales fraudes o intentos de robo de identidad.
Los comprobantes impresos suelen incluir datos como elnúmero de cuenta o tarjeta, el saldo disponible tras la operación, así como la fecha, hora y ubicación del cajero. Aunque estos registros no revelan la información completa, pueden ser utilizados por delincuentes para diseñar engaños sofisticados o acceder a información adicional de la víctima.
Para aquellos casos en que sea indispensable conservar los tickets impresos, resulta fundamental extremar las precauciones.
Se recomienda almacenarlos en lugares seguros, fuera del alcance de terceros. Antes de ser desechados, se deben eliminar completamente para que no puedan ser reconstruidos.
Adoptar una cultura de seguridad bancaria implica modificar ciertos hábitos cotidianos. Reducir la impresión innecesaria de tickets constituye una medida simple pero efectiva para prevenir delitos financieros. Asimismo, proteger la información personal y bancaria es una responsabilidad constante de los usuarios.
Qué recomienda el Banco Central para mantener seguros los datos personales
En este sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomienda no utilizar cajeros que presenten anomalías, como pantallas modificadas o dispositivos extraños; cambiar periódicamente las claves de acceso y no compartirlas con terceros; y evitar aceptar ayuda de desconocidos, incluso si aparentan ser personas confiables.
Evitar la impresión de tickets cuando no resulte estrictamente necesario, ya que muchas entidades financieras ofrecen la opción de recibir el comprobante por correo electrónico o mensaje de texto, lo que reduce la exposición de datos.
Destruir completamente los tickets antes de desecharlos, triturándolos o desgarrándolos para impedir que la información pueda ser reconstruida.
Guardar los comprobantes impresos en lugares seguros y evitar dejarlos en bolsos, billeteras o vehículos durante períodos prolongados.
Optar por comprobantes digitales siempre que sea posible, para minimizar la exposición de datos y facilitar el control de las transacciones.
Mantener actualizado el software de seguridad en los dispositivos utilizados para acceder a la banca en línea, como teléfonos inteligentes o computadoras, a fin de prevenir accesos no autorizados.
Ser cuidadoso con la información que se comparte, verificando siempre la identidad del interlocutor antes de brindar datos personales o bancarios, con el objetivo de evitar engaños.