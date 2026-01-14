El Gobierno porteño anunció el cierre de la cárcel de Devoto y el traslado de presos a un penal federal en Marcos Paz. 

Los convenios originales entre ambas jurisdicciones habían sido firmados en 2018, pero las obras permanecieron paralizadas durante cinco años y recién se reanudaron en diciembre de 2024.

segun-indicaron-fuentes-de-la-ciudad-la-nueva-carcel-estara-lista-en-el-primer-cuatrimestre-de-2026-foto-prensa-gcba-DGR7BMRZAZE7BBGOOCBLRBI2ZM La nueva cárcel estará lista en el primer cuatrimestre de 2026. (Foto: Prensa GCBA)

Cómo será la nueva cárcel federal de Marcos Paz

El nuevo establecimiento, denominado Centro Penitenciario Federal VII, se levanta sobre un predio de 80 hectáreas y podrá alojar a más de 2.200 presos. Contará con cuatro unidades, un edificio administrativo, un área destinada a programas y servicios, un comando de seguridad interna, sector de salud y salas de videoconferencia para internos y profesionales.

Además, el complejo incluirá áreas de visitas, gimnasio, espacios educativos para talleres de trabajo y capacitación laboral, un sector para la distribución de raciones alimentarias y un campus de alojamiento dividido en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y zonas para huertas.

el-nuevo-predio-podra-alojar-a-2240-presos-foto-prensa-gcba-PQ4TRQXO3ZHL5AWYYES2UOZ4RA El nuevo predio podrá alojar a 2240 presos. (Foto: Prensa GCBA)

Con el cierre de la cárcel de Devoto y la puesta en marcha del nuevo penal en Marcos Paz, el Gobierno busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos, mejorar las condiciones de detención y ordenar el sistema penitenciario en el Área Metropolitana.