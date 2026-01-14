El Gobierno porteño anunció el cierre de la cárcel de Devoto y el traslado de presos a un penal federal en Marcos Paz
El nuevo predio tendrá capacidad para 2240 detenidos y estará bajo la órbita de Nación. La medida busca reordenar el sistema penitenciario y aliviar la crítica situación en alcaldías y comisarías.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que este año avanzará con el desalojo y cierre de la cárcel de Devoto, cuyos detenidos serán trasladados a un nuevo penal federal en Marcos Paz, que quedará bajo la órbita del Estado nacional. La medida busca reordenar el sistema penitenciario y aliviar la crítica situación de comisarías y alcaldías porteñas, afectadas por la sobrepoblación.
La nueva unidad penitenciaria tendrá capacidad para 2.240 internos y permitirá descomprimir las dependencias policiales de la Ciudad, escenario de reiteradas fugas en los últimos meses debido al exceso de detenidos.
El anuncio se produjo tras la firma de un acta de entendimiento entre el Gobierno nacional y el porteño, que establece que la Ciudad entregará la nueva cárcel federal durante el primer cuatrimestre del año. El convenio también contempla la ampliación de plazas en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares en el Complejo Penitenciario Federal IVy en la Unidad 19, en Ezeiza, con capacidad adicional para hasta 400 detenidos.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado. Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto y avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Los convenios originales entre ambas jurisdicciones habían sido firmados en 2018, pero las obras permanecieron paralizadas durante cinco años y recién se reanudaron en diciembre de 2024.
Cómo será la nueva cárcel federal de Marcos Paz
El nuevo establecimiento, denominado Centro Penitenciario Federal VII, se levanta sobre un predio de 80 hectáreas y podrá alojar a más de 2.200 presos. Contará con cuatro unidades, un edificio administrativo, un área destinada a programas y servicios, un comando de seguridad interna, sector de salud y salas de videoconferencia para internos y profesionales.
Además, el complejo incluirá áreas de visitas, gimnasio, espacios educativos para talleres de trabajo y capacitación laboral, un sector para la distribución de raciones alimentarias y un campus de alojamiento dividido en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y zonas para huertas.
Con el cierre de la cárcel de Devoto y la puesta en marcha del nuevo penal en Marcos Paz, el Gobierno busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos, mejorar las condiciones de detención y ordenar el sistema penitenciario en el Área Metropolitana.