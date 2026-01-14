Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de para 75 países, incluidos Rusia, Brasil e Irán
El gobierno deEstados Unidos anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para solicitantes de 75 nacionalidades, una medida que alcanza a ciudadanos de Uruguay, Brasil, Cuba, Colombia, Rusia e Irán, entre otros. La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado, que aclaró que la pausa comenzará el 21 de enero y se extenderá por tiempo indefinido mientras se revisan los mecanismos de verificación.
La medida apunta a limitar el ingreso de inmigrantes que podrían depender de prestaciones sociales del gobierno estadounidense en niveles considerados “inaceptables”. La información fue difundida públicamente luego de que Fox News accediera al listado de países alcanzados por la suspensión.
Entre las naciones de América Latina y el Caribe incluidas figuran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. El listado también incorpora países de otras regiones como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen. En el caso de Sudamérica, los tres países afectados tienen gobiernos de izquierda, según remarcó la cadena estadounidense.
La suspensión alcanza exclusivamente a los visados de inmigrante, que habilitan la residencia permanente en Estados Unidos. En cambio, no se verán afectados los visados de no inmigrante, como los destinados a turismo, estudios o trabajos temporales.
El objetivo de la medida, según el gobierno
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que la decisión busca evitar el ingreso de extranjeros que eventualmente recurran a la asistencia social y a beneficios públicos. En ese marco, recordó que en noviembre pasado la administración de Donald Trump instruyó a los consulados estadounidenses en todo el mundo a negar visas a aquellos solicitantes que, según el criterio consular, podrían depender de ayudas estatales.
Esa directiva habilita a los funcionarios a evaluar una amplia gama de factores, entre ellos la edad, el estado de salud, el dominio del inglés y la situación financiera del solicitante, al momento de decidir si aprueban o rechazan una visa de inmigrante.
El contexto político y migratorio
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en redes sociales que Somalia es uno de los países alcanzados por la medida y recordó las críticas de Trump a ciudadanos somalíes tras un escándalo por el presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes.
Trump ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de reducir la inmigración desde determinados países y priorizar otros orígenes. En ese sentido, el Departamento de Estado informó que desde el regreso del mandatario se revocaron más de 100.000 visas, una cifra récord en un año. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la administración deportó a más de 605.000 personasy que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria en el último período.