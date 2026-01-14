Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de para 75 países, incluidos Rusia, Brasil e Irán. 

SYP3SWQDKZBXNIQJXEP4QEI6OU La bandera de Estados Unidos y el formulario de solicitud de visa H-1B. REUTERS.

El objetivo de la medida, según el gobierno

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que la decisión busca evitar el ingreso de extranjeros que eventualmente recurran a la asistencia social y a beneficios públicos. En ese marco, recordó que en noviembre pasado la administración de Donald Trump instruyó a los consulados estadounidenses en todo el mundo a negar visas a aquellos solicitantes que, según el criterio consular, podrían depender de ayudas estatales.

Esa directiva habilita a los funcionarios a evaluar una amplia gama de factores, entre ellos la edad, el estado de salud, el dominio del inglés y la situación financiera del solicitante, al momento de decidir si aprueban o rechazan una visa de inmigrante.

La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado.

El contexto político y migratorio

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en redes sociales que Somalia es uno de los países alcanzados por la medida y recordó las críticas de Trump a ciudadanos somalíes tras un escándalo por el presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Trump ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de reducir la inmigración desde determinados países y priorizar otros orígenes. En ese sentido, el Departamento de Estado informó que desde el regreso del mandatario se revocaron más de 100.000 visas, una cifra récord en un año. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la administración deportó a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria en el último período.