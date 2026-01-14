Video: lo asaltaron, no ofreció resistencia y lo asesinaron de un disparo en la cabeza

Cuando el asaltante tomó la bolsa, dio algunos pasos en dirección a la moto, como si el robo hubiera concluido. Sin embargo, segundos después regresó hacia la víctima, la golpeó con el arma y, en la misma acción, salió un disparo. El proyectil impactó en la cabeza, a la altura de la región fronto-parietal izquierda. Luego, ambos agresores escaparon del lugar a toda velocidad.

En consecuencia, el joven cayó gravemente herido y de inmediato fue asistido por vecinos que acudieron al lugar tras escuchar la detonación.

Poco después, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al hospital Padilla, donde quedó internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, Ibarra falleció alrededor de las 5 de la mañana como consecuencia de la gravedad de la herida.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter. En una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y el juez interviniente dispuso que los adolescentes permanezcan alojados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la causa judicial.