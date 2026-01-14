Video: lo asaltaron, no ofreció resistencia y lo asesinaron de un disparo en la cabeza

Rodrigo Joaquín Ibarra, de 21 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un violento asalto ocurrido en la madrugada del lunes 12 de enero en la ciudad de Alderetes, provincia de Tucumán.
El crimen, que fue registrado por una cámara de seguridad, fue ejecutado por dos menores de edad.
Rodrigo Joaquín Ibarra, de 21 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un violento asalto ocurrido en la madrugada del lunes 12 de enero en la ciudad de Alderetes, provincia de Tucumán.
Por el crimen, que tomó estado público en las últimas horas, fueron detenidos dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes quedaron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio agravado criminis causa.
Al momento del ataque, la víctima se encontraba en la vereda de la casa de un amigo, ubicada en la manzana 1 del barrio Julio Abraham, un sector donde también funciona una distribuidora. Cerca de las 2 de la madrugada, los delincuentes arribaron a la zona a bordo de una motocicleta negra de baja cilindrada.
Según puede verse en un video correspondiente a una cámara de seguridad, uno de ellos descendió del rodado y lo increpó con un arma de fuego para robarle. Ibarra no ofreció resistencia y soltó la bolsa que llevaba en las manos.
Cuando el asaltante tomó la bolsa, dio algunos pasos en dirección a la moto, como si el robo hubiera concluido. Sin embargo, segundos después regresó hacia la víctima, la golpeó con el arma y, en la misma acción, salió un disparo. El proyectil impactó en la cabeza, a la altura de la región fronto-parietal izquierda. Luego, ambos agresores escaparon del lugar a toda velocidad.
En consecuencia, el joven cayó gravemente herido y de inmediato fue asistido por vecinos que acudieron al lugar tras escuchar la detonación.
Poco después, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al hospital Padilla, donde quedó internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, Ibarra falleció alrededor de las 5 de la mañana como consecuencia de la gravedad de la herida.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter. En una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y el juez interviniente dispuso que los adolescentes permanezcan alojados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la causa judicial.