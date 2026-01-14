¡Sorpresa en Netflix! Adolescencia vuelve con su segunda temporada y es la serie más esperada

Ambientada en un pequeño pueblo cercano a Doncaster, la trama seguía el arresto de Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de escuela. A partir de ese punto, la serie desplegó un relato incómodo y perturbador sobre la violencia juvenil, la misoginia en entornos digitales y el impacto devastador que un crimen tiene sobre una comunidad entera.

La apuesta narrativa fue clara desde el inicio. Cada episodio fue filmado íntegramente en plano secuencia, una decisión estética que intensificó el realismo, eliminó cualquier respiro para el espectador y convirtió cada escena en una experiencia inmersiva. Esa elección técnica fue uno de los sellos distintivos más elogiados por la crítica.

Adolescencia Miniserie.jpg

El éxito de la miniserie que superó todas las expectativas

Durante el primer semestre de 2025, Adolescencia fue la serie más vista de Netflix, según datos publicados por The Hollywood Reporter. El impacto se tradujo también en la temporada de premios. En los Emmy Awards, la producción obtuvo 13 nominaciones y ganó ocho estatuillas, incluyendo Mejor Miniserie o Serie Antológica.

Stephen Graham fue reconocido por su interpretación, al igual que Owen Cooper y Erin Doherty, quienes se consolidaron como dos de los nombres más prometedores del elenco joven británico. El dominio se repitió en los Critics Choice Awards y alcanzó su punto máximo en los Globos de Oro 2026.

En la ceremonia de enero, Adolescencia ganó el premio a Mejor Miniserie o Película para Televisión. Graham recibió el Globo de Oro a Mejor Actor en una Miniserie, Cooper se convirtió en el ganador más joven de la historia en la categoría de reparto con apenas 16 años, y Doherty fue distinguida como Mejor Actriz de Reparto.

Adolescencia Miniserie 3.jpg

¿Habrá segunda temporada de Adolescencia en Netflix?

La pregunta volvió a escena con fuerza tras esos reconocimientos. Cabe recordar que Adolescencia fue concebida desde el inicio como una miniserie cerrada. La historia de Jamie Miller tenía un principio y un final claramente delimitados. Sin embargo, el impacto global modificó el escenario.

En abril de 2025, el medio especializado Deadline informó que Netflix y Plan B Entertainment, la productora liderada por Brad Pitt, estaban en conversaciones preliminares para explorar una posible nueva entrega. En ese momento, no hubo confirmaciones oficiales, pero la información bastó para alimentar las especulaciones.

Adolescencia Serie.jpg

Ese rumor tomó otra dimensión cuando Stephen Graham fue consultado directamente sobre el tema tras recibir su Globo de Oro. Su respuesta fue medida, pero sugestiva. "No puedo responder a esa pregunta, porque está en algún lugar de los profundos recovecos de mi mente y de la mente de Jack, y la sacaremos en tres o cuatro años, así que estén atentos", dijo el actor y cocreador ante la prensa.

Jack Thorne, cocreador y guionista, fue aún más explícito. En declaraciones a ITV, dejó en claro que la historia de Jamie está completamente cerrada. "No creo que haya a dónde más llevar a Jamie, así que no creo que haya una segunda serie sobre él. Nos encantaría explorar el formato de plano secuencia de otra manera", afirmó.

Adolescencia Miniserie 1.jpg

Esa frase delineó el posible camino. Si el universo de Adolescencia regresa, lo haría como una serie antológica, con nuevos personajes, otro conflicto y el mismo enfoque narrativo y estético que definió a la original.