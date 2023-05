¿Chau Netflix? La plataforma gratuita que promete cambiar la historia 

Además, Netflix ahora es la plataforma de streaming más cara de Argentina, superando a HBO Max, Star Plus, Disney Plus, Paramount, Prime Video y Apple TV. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que hay plataformas gratuitas disponibles que ofrecen los mismos contenidos y mucho más.

Stremio es una de las plataformas gratuitas más populares para ver series y películas en Argentina. Está disponible tanto para smartphones como para Smart TVs, y su uso es muy sencillo. Los usuarios deben iniciar sesión en la aplicación y luego instalar los complementos necesarios para ver los contenidos.

A través del buscador de Stremio, los usuarios pueden encontrar fácilmente las series y películas que deseen, incluso aquellas que no están disponibles en ninguna plataforma de streaming. También pueden acceder a contenido que actualmente está en el cine, y elegir la calidad de imagen, al igual que en sitios como Cuevana.

En resumen, si estás buscando una alternativa a Netflix que sea más asequible, Stremio puede ser una excelente opción. Con su amplia selección de contenidos y su uso sencillo, es una plataforma gratuita que vale la pena explorar.