Cheesecake casero: la receta simple para lograr un relleno cremoso y una base crocante

Para el relleno: 500 gramos de queso crema, 150 gramos de azúcar, 3 huevos y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Antes de empezar, conviene tener listos los ingredientes y usar un molde de unos 23 centímetros de diámetro. Si el molde es desmontable, es importante verificar que cierre bien, sobre todo si se va a usar baño María durante la cocción.

Paso a paso para preparar la base y el relleno

Para hacer la base, hay que mezclar las galletitas trituradas con la manteca derretida hasta lograr una textura húmeda y uniforme. Luego, se coloca esa preparación en el fondo del molde y se presiona con una cuchara o con la base de un vaso para formar una capa compacta. Una vez lista, se lleva a la heladera mientras se prepara el relleno.

En un bowl, se combina el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla lisa. Después se agregan los huevos de a uno, integrando cada incorporación antes de sumar la siguiente. Por último, se añade la esencia de vainilla.

Un punto importante es no batir de más. Si la preparación incorpora demasiado aire, durante el horneado puede inflarse y luego hundirse o agrietarse al enfriarse. Lo ideal es mezclar lo necesario para que no queden grumos y el relleno quede homogéneo.

Cuando la crema está lista, se vierte sobre la base de galletitas ya fría y se empareja la superficie con una espátula. El molde debe estar bien preparado para que el cheesecake conserve su forma al momento de desmoldar y servir.

Cocción: temperatura, tiempo y punto justo

El cheesecake se cocina en horno precalentado a 160 °C durante 45 a 50 minutos aproximadamente. La temperatura moderada ayuda a que el relleno se cocine de manera pareja y conserve una textura delicada.

Al retirarlo del horno, el centro puede tener un leve movimiento. Eso no significa que esté crudo: el relleno termina de asentarse durante el enfriado. Si se lo cocina en exceso, puede quedar más seco o presentar grietas en la superficie.

Para una cocción más pareja, se puede recurrir al baño María. Consiste en colocar el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente. En ese caso, hay que tomar precauciones para evitar que entre agua en la base, especialmente si el molde es desmontable.

El enfriado, la etapa que define la textura

Una vez terminada la cocción, el cheesecake debe enfriarse primero a temperatura ambiente. Después se lleva a la heladera durante al menos cuatro horas. Si se lo deja reposar toda la noche, el relleno queda más firme y resulta más fácil cortarlo en porciones prolijas.

Entre los consejos más útiles para mejorar el resultado están usar los ingredientes a temperatura ambiente, evitar el exceso de batido, mantener una cocción suave y no apurar el reposo en frío. También se puede personalizar al servirlo con frutas frescas, mermelada, chocolate o salsa de caramelo.

El resultado es un postre casero de sabor equilibrado, con base crocante y relleno cremoso. Una receta sencilla, adaptable y práctica para tener a mano cuando se busca un clásico dulce sin complicarse demasiado.